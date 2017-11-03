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Bursa'da sonbahar

Bursa'da sonbahar

Türkiye Jokey Kulübü'ne ait İzmir-Bursa karayolu üzerindeki Karacabey Pansiyon Harası'nda, Türkiye'deki büyük yarışlarda boy göstermesi için yetiştirilen İngiliz atları, sonbaharın renkleri ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu.
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Gündem 03 Kasım 2017 - 09:34

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