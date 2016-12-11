Bursa'da polis-şüpheli kovalamacası

Bursa'da, "dur" ihtarına uymayan otomobildeki 4 şüpheli, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde şüpheli 4 kişinin bulunduğu 34 JF 2659 plakalı otomobilin olduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şehrin birçok noktasında önlem aldı.



"Dur" ihtarına uymayan söz konusu araç, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu Çirişhane Mahallesi Kanalboyu Caddesi'nde durduruldu.



Araçtaki 4 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA