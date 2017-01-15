Bursa'da korkutan yangın

Bursa'da 5 katlı binanın altındaki iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 10'u çocuk 17 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Hacivat Mahallesi Ankara yolu üzerindeki 5 katlı binanın alt katındaki Nihat Akın'a ait oto aksesuar dükkanı ile iş yerinin önünde duran 16 U 0528 plakalı otomobil, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.



Yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına 6 araçla müdahale etti.



Ekipler 5 katlı binadaki dairelere sıçramadan yangını kontrol altına alırken dumanlar havalandırma boşluğundan binayı kapladı.



Sepetli itfaiye aracıyla evin penceresinden alınarak aşağı indirilen vatandaşlara ilk müdahaleyi Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile 112 Acil Servis ekipleri yaptı. Dumandan etkilenen 12 günlük bebeğin de bulunduğu yaşları 2 ile 11 arasındaki 10'u çocuk 17 kişi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.