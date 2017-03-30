Bursa'da FETÖ operasyonu

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün Bursa yapılanmasında görev alan ve finans sağlayanların yakalanmasına yönelik bazı adreslere operasyon düzenledi.



Operasyonda örgüte ait kuruluşların mütevelli heyeti üyesi oldukları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "terör örgütüne üye olmak" ve "örgüte finans sağlamak" suçlarından adliyeye sevk edildi.