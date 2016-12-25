Bursa'da ev yangını: 1 ölü

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi yanarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ebu İshak Mahallesi Kemal Bengü Caddesi'nde Latife Anıl'a ait üç katlı binanın üçüncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda yangını söndürdü.



Evde yapılan incelemede yanmış erkek cesedi bulundu.



Ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Ev sahibi Latife Anıl, gazetecilere yaptığı konuşmada, evde kimin kaldığını bilmediğini belirterek, ''Daha önce polislerle beraber kapıyı mühürledik kapattık. Evin elektriği yok suyu yok.'' dedi.

Kaynak: AA