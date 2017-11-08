Bursa'da boya fabrikasında patlama: 5 ölü

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir iplik-boya fabrikasında meydana gelen patlamada 5 işçi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa-Ankara karayolu yakınlarındaki fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle buhar kazanı patladı.



Bu esnada fabrikanın çatısında çökme meydana geldi. Çevredeki fabrikalarda da patlama nedeniyle hasar meydana geldi.



Patlamanın ardından bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Olayda 4 işçi olay yeri, bir işçi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Patlamada 16 kişi ise hafif yaralandı.



VALİLİĞİN AÇIKLAMASI



Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, Gürsu'da bulunan bir iplik-boya fabrikasında saat 11.00 sıralarında buhar kazanının patladığı belirtildi.



Açıklamada, "Patlama sonucunda 4 vatandaşımız olay yeri, bir vatandaşımız hastanede hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 16 vatandaşımız tedavi edilmek üzere hastanelere sevk edilmiş olup, ağır yaralı bulunmamaktadır." ifadeleri yer aldı.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş da yaptığı yazılı açıklamada, olayın öğrenilmesi üzerine derhal nöbetçi cumhuriyet savcısının olay yerine intikal ettiğini bildirdi.



Gerekli adli işlemlere başlanıldığını ifade eden Kuş, soruşturma neticesinde olayın nedeniyle ilgili bilgilendirme yapılacağını kaydetti.



"BUHAR KAZANININ PATLAMASINDA KESİNLİKLE İHMAL VAR"



Uludağ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aydın ise fabrikanın 1990'lı yılların başında kurulduğunu kaydetti.



Patlamanın yaşandığı kuruluşun bölgedeki eski fabrikalardan olduğuna dikkati çeken Aydın, şu ifadelere yer verdi:



"Bölgemizde kendini teknolojik olarak yenilemeyen 3 firmadan biriydi. Buhar kazanının patlamasında kesinlikle bir ihmal var. Bu ihmal teknik kadronun olabilir, işçilerin olabilir, yönetimin olabilir. Basınç normalde 3-4 katına yükselmeden kazan patlamaz. Onun görülmesi gerekirdi. Bir ihmal var ama sonuçta maddi zarardan daha çok 5 can kaybı. Hastanelerdeki yaralılara Allah şifa verir. Ölü sayısının artmamasını temenni ediyorum."



Aydın, organize sanayi bölgelerinde kesinlikle merkezi sistemden buhar verilmesinin şart olduğunu vurgulayarak, "Anlatmakta bazen sıkıntı çekiliyor. Bu da gösterdi ki kesinlikle merkezi sistemden buhar verilmesi şart. Ayrıca bu patlama fabrika sahibinin oğlunun öldüğü söyleniyor." değerlendirmesinde bulundu.



"BİR ANDA FABRİKANIN İÇİ TOZ DUMAN OLDU"



İşçilerden Yener Karal da çalıştıkları sırada bir gürültü duyduklarını ifade etti.



Fabrikanın içinin bir anda toz duman olduğunu anlatan Karal, "Her şeyi bıraktık kaçmaya başladık ve dışarı çıktık. Bir baktık ki fabrika yok, gitmiş yani. Camlar kırıldı, iş yerinin araçları kullanılamaz hale geldi." dedi.



Konfeksiyon bölümü çalışanlarından Fedai Başkacı da patlamaya ilişkin şunları söyledi:



"Çalıştığım makine bir anda yerinden zıpladı. Lambalar yere düşmeye başladı. Aşağı indiğimizde baktık ki binadan dumanlar yükseliyor. Yangın çıkmadı ama ortalık savaş alanına dönmüştü. Sonra 112'yi aradık ama 112 hattı kilitlenmişti. Bunun üzerine 184 Sağlık Bakanlığı hattını aradık ve durumu anlattık."



