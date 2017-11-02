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02 Kasım 2017 16:28 | Son Güncelleme: 02 Kasım 2017 16:37

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına Aktaş seçildi

Recep Altepe'nin istifasıyla boşalan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına AK Parti adayı Alinur Aktaş seçildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına Aktaş seçildi

Recep Altepe'nin istifasıyla boşalan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına AK Parti adayı İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş seçildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek amacıyla toplandı.

Toplantıda, meclisin MHP grubu ve bağımsız üyeleri de AK Parti adayı Aktaş'a destek verdi. CHP'li meclis üyeleri ise oylama öncesi salondan ayrıldı.

Yapılan seçimde 75 oy alan Aktaş, başkan seçildi.

Etiketler: bursabelediye başkanıbüyükşehir belediyesialinur aktaşseçildi


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  • sevcan inegöl - Büyükşehir in gözü aydın.Beton yapılabilecek ne kadar boş alan varsa hepsiyle gidin özçekim yapin vedalaşin. Yaşadınız yani...

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