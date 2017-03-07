Bursa-Ankara karayolunda yolcu otobüsü devrildi

Bursa-Ankara karayolunun Mezitler mevkisinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 16 KT 064 plakalı bir yolcu otobüsü, Mezit-7 mevkisinde virajı alamayarak refüje devrildi.



Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.



Kazada, ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, yaralanan çok sayıda yolcu ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Otobüsteki yolcuların, Türk Metal Sendikası tarafından Kadınlar Günü etkinliğine katılmak üzere Ankara'ya gidenler olduğu öğrenildi.



Yolcuların çoğunluğunun, sendikanın Bursa Şubesi üyesi kadınlardan oluştuğu bildirildi.