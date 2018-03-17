"Bursa 16. Kitap Fuarı" Vali İzzettin Küçük'ün konuşması ile başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Uludağ Üniversitesinin (UÜ) de desteğiyle hazırlanan fuarın açılışı nedeniyle TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde tören düzenlendi.

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliğinin iş birliğiyle düzenlenen Bursa 16. Kitap Fuarı açıldı.

Vali İzzettin Küçük, burada yaptığı konuşmada, fuarın güçlü, zengin ve heyecan verici olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Kitapla ilgili alacağımız mesafeler var. Tanınmış simalara 'Boş zamanlarınızda ne yaparsınız?' diye soru sorduklarında 'Kitap okurum, spor yaparım, balık tutarım.' gibi cevap verilir. Kitap okumak boş zaman işi değildir. Kitap okumak, en kıymetli en özel en müstesna zamanlarda yapılacak şeydir. Toplumun bu yaklaşımı bir defa yanlıştır."

Herkesin evinde küçük de olsa bir kütüphane oluşturmasını tavsiye eden Küçük, şunları söyledi:

"O kütüphane süs kütüphanesi olmamalı. Evdeki çocuğun kitap okuması buna bağlıdır. Etrafınızda birkaç tane kitaplık olacak. Bir tanesi yatak ucunuzun başında, birisi oturma odanızda olmalı. Bu olmazsa çocuğa 'Kitap oku' demenin bir anlamı yok. Sizi kitap okurken görmezse emin olun hiç kitap okumaya başlamaz. Sadece okuyacağı ders kitabı olur. Mahalle kütüphanelerini çoğaltmanız lazım. Çocukların bir sığınak, kaçamak olarak gördüğü yer internet kafeler olmalıdır. Bunun için kütüphanelerin sayısını çoğaltmamız lazım."

Fuarın açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Gülener, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Türkiye Yayıncılar Birliği İkinci Başkanı Fahri Aral ve TÜYAP Kültür Fuarları Danışma Kurulu Başkanı Doğan Hızlan da katıldı.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, daha sonra stantları ziyaret etti.

- Fuara ilk günden yoğun ilgi

Bu yıl 390 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleşen, söyleşi, panel ve çocuk etkinliklerinden oluşan 100 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak fuara halk ilk günden yoğun ilgi gösterdi.

Gülten Dayıoğlu, Ahmet Ümit, Canan Karatay, İlber Ortaylı, Deniz Kavukçuoğlu, Yılmaz Özdil, Canan Tan, Uğur Dündar, Yekta Kopan, Müjde Ar, Ataol Behramoğlu, Cemil Kavukçu, Arif Keskiner, Cemre Birand, Onur Saylak, Hikmet Anıl Öztekin, Ahmet Şimşirgil, Kemal Hamamcıoğlu, Aytül Akal, Murat Yetkin, Mete Yarar, Şükrü Erbaş, Behiç Ak, İbrahim Kaboğlu, Talha Uğurluel, Haydar Ergülen, Sinan Canan, İlkay Marangoz, Can Yılmaz, Zafer Algöz, Bahadır Yenişehirlioğlu, İsmail Saymaz, Mine Soysal, Enver Aysever, İhsan Eliaçık, Hamdi Tuncer, Sinan Meydan ve Kahraman Tazeoğlu'nun da bulunduğu pek çok yazar, şair ve bilim insanı okurlarıyla buluşacak.

Fuar çocuk ve gençlere yönelik söyleşi, dinleti ve atölye çalışmalarından oluşan etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi Karagöz Müzesince hazırlanan Karagöz ve Hacivat gösterileri, Tekstil ve Sanayi Müzesi, Vakıf Kültürü Müzesi ve Enerji Müzesi'nin düzenlediği atölye çalışmalarında fuarın minik ziyaretçileri bir araya gelecek.