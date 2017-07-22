Burdur'da lavanta hasadına başlandı

Burdur'da son yıllarda sayısı artan ve turistlerin ilgi gösterdiği lavanta bahçelerinde hasada başlandı.

Tarihi güzellikleri görmek için kentte bulunan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) heyeti, Burdur Valiliğinin düzenlediği etkinlik kapsamında Lisinia Doğa Merkezi'ni gezdi.



Merkez sorumlusu Öztürk Sarıca'dan bilgi alan Vali Şerif Yılmaz ve beraberindekiler, bahçeleri gezerek bu yılın lavanta hasadını başlattı.



Vali Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Lisinia'da uzun yıllardan beri tıbbi aromatik bitkilerle ilgili çalışmalar yapıldığını belirterek Orman ve Su İşleri Bakanlığı işbirliğinde yaban hayatında yaralanan, hasar gören, bakıma muhtaç hayvanların da rehabilitasyonunun yapıldığını söyledi.



Lisinia'nın insanların doğayla iç içe olabileceği bir alan olduğuna dikkati çeken Yılmaz, Türkiye'nin farklı illerinden özellikle lavanta bahçelerini görmek için kente ziyaretçiler geldiğini anlattı.



Yılmaz, "Özellikle tıbbi aromatik bitkiler, ülkemiz açısından çok önemli. Sadece burada değil, yetişebilen her yerde yetiştirmemiz gerekiyor. Türkiye'nin İthal ettiği parfümlerin büyük bir kısmının ham maddesi ülkemizde yetişebilir. Bunları burada damıtıp, koku haline getirip, daha yüksek seviyede gelir getirecek şekilde değerlendirebiliriz. Katma değeri ülkemizde kalacak şekilde değerlendirebiliriz." diye konuştu.



Lisinia'da ve Yeşilova Akçaköy'de lavanta derelerinin olduğuna değinen Yılmaz, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinin yaygınlaşmaya başladığını aktardı.