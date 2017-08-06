Burak Yılmaz'ın maliyeti açıklandı

Trabzonspor, transfer ettiği Burak Yılmaz için Çin kulübü Beijing Guoan'a 3,5 milyon avro bonservis, milli futbolcuya ise 3 yıl için toplam 10 milyon 650 bin avro garanti ücret ödeneceğini açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz'ın kulübümüze kesin transferi konusunda, Beijing Sinobo Guoan ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Beijing Sinobo Guoan'a sözleşme fesih bedeli olarak 3,5 milyon avro ödenecektir." denildi.



Burak Yılmaz'a verilecek garanti ücretle ilgili açıklamada ise, "Profesyonel futbolcumuz Burak Yılmaz ile 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar (3 yıllık) anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncumuza, her bir sezon için 3 milyon 550 bin avro garanti ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.