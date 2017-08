Burak Yılmaz resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor, Çin'in Beijing Guoan Kulübünden transfer ettiği eski golcüsü Burak Yılmaz ile sözleşme imzaladı.

Medical Park Stadı'nda, kulüp başkanı Muharrem Usta'nın hazır bulunduğu imza töreninde golcü oyuncu, kendisini 3 yıllığına bordo-mavili renklere bağlayan mukaveleye imza attı.



Başkan Muharrem Usta, imza töreninde yaptığı açıklamada, Trabzonspor için önemli bir gün olduğunu belirterek, "Trabzonspor ve Türk futbol tarihinde çok önemli yeri olan Burak Yılmaz ile yeniden bir yolculuğa başlıyoruz. Burak, kendi tabiriyle yuvasına tekrar döndü. Gerçekten hem Türkiye'de hem yurt dışında, dünyada attığı gollerle herkesin kabul ettiği bir futbolcu." ifadelerini kullandı.



Trabzonspor açısından bir yapılanma döneminden geçtiklerini, bu sezon daha iddialı, daha kaliteli, herkesin beğeneceği bir takımı yeniden dizayn ettiklerini vurgulayan Usta, şöyle devam etti:



"Bu dizaynın iyi olabilmesi, herkesin mutlu olacağı, sevebileceği iyi bir takım ortaya çıkarabileceği dönemde Burak Yılmaz iş planımızda önemli bir markaydı. Uzun bir serüven sonrasında onun da büyük gayretleriyle, Çin'de iyi bir yaşamı, ekonomik anlamda ciddi bir kazancı varken Türkiye'ye döndü. Trabzonspor'a dönerken de ekonomik anlamda büyük fedakarlıkla dönmek onun açısından da bizim açımızdan da heyecanlı serüvendi. Trabzonspor'a gelmek için büyük gayret sarf etti. Gönülden istekliydi. Trabzonspor'a dönmek istiyordu. 'Türkiye'de önemli işler yaptım. Trabzonspor'da daha yapacağım önemli işler var. 33 golle gol kralı oldum. Bundan sonra daha büyük şeyler düşünüyorum.' dedi. Burak'a çok teşekkür ediyor, nice başarılı sezonlar geçirmesini diliyorum."



Usta, transfer çalışmalarının sürdüğünü de ifade ederek, "Eksik gördüğümüz yerlere almamız gereken oyuncular var. Lig başlayana kadar gelişme olabilir. Stoper bölgesine ihtiyacımız olduğu kesin. Belki 1 ya da 2 transferimiz olacak." değerlendirmesinde bulundu.



"YENİ BİR SAVAŞ, YENİ BİR MEYDAN OKUMAK"



Burak Yılmaz ise Trabzonspor'da kupalar kaldırmak ve çok sayıda gol atmak istediğini vurgulayarak, "Öncelikle söyledikleri için başkanıma teşekkür ederim. Benim için önemli olan söyledikleri değil, bunları gerçekten bana hissettirmesi. Hepimiz fedakarlık yaptık. Başkanımızın burada yaptıklarını da söylemek isterim. Transferim sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.



Mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getiren Burak Yılmaz, "Gerek bireysel gerekse takımla çok şeyler yaşadığım, güzel günler yaşadığım Trabzonsporumuza geri döndüm. Tabii ki geçmişte çok büyük başarılar yaşadık ama ben onlara takılı kalmıyorum. Çünkü yeni bir savaş, yeni bir meydan okumak bence. Tekrar kendimi burada ispatlamak istiyorum. Buraya bu duygularla geldim. Tekrardan şampiyonluklar, kupalar kaldırmak, çok gol atmak istiyorum. İnşallah Allah'ım utandırmaz." ifadelerini kullandı.



"CEZA SONRASI KARARIMI VERDİM"



Golcü oyuncu, Çin'den ayrılma kararını ne zaman verdiğine ilişkin ise şunları söyledi:



"Stadımızın açılışına geldiğimizde biraz çekiniyordum. Sayın başkanımız beni aradı, 'Buyur, başımızın üstünde yerin var. Seni çok seviyoruz. Taraftarımızın da sana olan sevgisini göreceksin.' dedi. Ben de geldim, çok güzel karşılandım ve ağırlandım. Orada başkan elimden tuttu, kulağıma da 'Seni alacağım.' dedi. Başkanımız orada içime düşürdü ve orada başlayan bir hikaye. Ayrılık kararı almamıştım ama içime düşmüştü. Çin'de 5 maçlık bir ceza aldım. Herkese, ceza verenlere de saygı duyuyorum ama haksızlığa uğradığımı düşünüyorum. Çocuklarımı da özlüyorum. Ceza aldıktan sonra ayrılık kesin olarak verilmiş bir karardı."



"SELÇUK İNAN'LA OYNAMAK İSTERİM"



Burak Yılmaz, Galatasaray'da forma giyen Selçuk İnan'la ilgili yer alan haberler konusunda ise "Selçuk İnan benim arkadaşım değil, kardeşimdir. Sadece soyadımız aynı değil. Onun bulunduğu zorluklarla ilgili konuşmak istemiyorum, başka bir camia. Selçuk İnan çok büyük bir oyuncudur. Yönetimimiz uygun görürse, şartlar oluşursa, hocam da isterse ben Selçuk ile her yerde oynamak isterim, 'Keşke.' derim." ifadelerini kullandı.



Golcü oyuncu, yeni sezonda Trabzonspor'un başarısı için elinden geleni yapacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Burada 33 golle gol kralı oldum. Onları kenara bırakıyorum. Yeni bir hedef, yeni bir savaş benim için. Gol hedefim yok ama 1 atarsam, 2 atmak isterim. Bu sene 50. yılımız, ayrı bir dönem bizim için. Takım olarak başarılı olmalıyız. Tabii ki benim de katkım olmalı. Takım başarılı olursa biz de başarılıyız. Atabildiğim kadar gol atacağım."



Milli takım ile ilgili sorulan soru üzerine, bugün Trabzonspor'un günü olduğunu belirten Burak, "Milli takıma saygı duyuyorum. Yeni bir hoca uygun görmüşler. Dört maç kaldı, galip gelirsek Dünya Kupası'na gideceğiz. Bunu başarmak için her şeyi yapacağız." şeklinde görüşlerini aktardı.



Yeni sezon öncesi rakiplerinin iyi oyuncuları kadrolarına kattıklarını ancak kendilerinin ne yapacağının önemli olduğunu kaydeden Burak, "Onur da transfer sürecinde beni çok aradı, dönüşümde çok istekli oldu, sağ olsun. Ona da teşekkür ederim. Olcay, Yusuf, onlar kendilerini biliyor. Çin'den ligimizi takip ettim. Çok iyi transferler oldu. Antalyaspor, Başakşehir, hepsi iddialılar. Hepsini biliyorum ama önemli olan bizim ne yaptığımız." değerlendirmesinde bulundu.



Burak, 2010-2011 sezonuna ilişkin sorulan soruya ise şöyle yanıt verdi:



"Benim düşüncelerim nettir. Taraftarlarımıza haddim olmayarak söylemek istediğim, 2010-2011 sezonundaki kavgamızı, hak arayışımızı yönetimimiz sürdürüyor. Biz o sezona takılıp diğer sezonları unuttuk. Canımız yandı ama bunun hak arayışının verildiğine eminim. Camia olarak önümüze bakmamız lazım. 2010-2011'de ısınmaya çıktığımızda stadın ful olduğunu, bize ve rakibe verdiği baskıyı hatırlıyorum. Bunları hatırlayalım. Düşüncelerimiz net ancak lütfen artık önümüze konsantre olup, bu sezonu kaybetmeyelim."



"17 NUMARALI FORMAYI BEN GİYECEĞİM"



Yeni sezonda 17 numaralı formayı kendisinin giyeceğini söyleyen Burak Yılmaz, "Onazi'ye teşekkür ederim. Beni çok mutlu etti. Hatta belki de teklif kendisinden geldi. Zannederim kendisi de 20 numarayı giyecek." ifadelerini kullandı.



Hüseyin Avni Aker'in ardından yeni statları Medical Park'ta oynamak için heyecanlandığını söyleyen Burak, "Açılışa geldiğimde burada o atmosferi gördükten sonra 'Keşke çıkıp burada oynasam.' dedim. Güzel sözler, videolar, karşılamalar için herkese teşekkür ediyorum. Bu bende baskı yaratıyor ama futbol geçmişime baktığınız zaman ben her zaman baskıyla oynamış bir kişiyim. Belki de bunu bildikleri için beni böyle karşıladılar. Hiç kimseyi mahcup etmeyeceğim." şeklinde konuştu.



Fizik olarak iyi olduğunu vurgulayan milli futbolcu, "Çin'de 5 maçlık bir ceza almıştım. Yaklaşık 2 hafta ülkeme dönüp çocuklarımla tatil yaptım. Son 3 haftadır sıkı çalışıyorum. Bugün de Allah'ın izniyle takımla antrenmanlara başlayacağım. Fizik olarak problem olacağını zannetmiyorum ama tabii ki karar hocamızındır." diyerek sözlerini tamamladı.