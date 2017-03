Burak Yılmaz ile her zaman görüşüyorum

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, eski futbolcuları Burak Yılmaz ile her zaman görüştüğünü ancak bunun milli futbolcunun transferi konusunda olmadığını söyledi.

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Çin Süper Ligi'nde Beijing Guoan forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'ın transferi hakkında açıklamalarda bulundu.



Burak'ın eski oyuncuları olduğunu ve kendisiyle sürekli görüştüğünü belirten Çubukçu, "Burak Yılmaz, Trabzonspor'da gol kralı olmuş, başarılı bir futbolcu. Stadımızın açılışına da geldi. Burak ile yeni değil, her zaman görüşüyorum ama transfer konusunda görüşmedim. Şu an zaten transfer mevsimi değil." dedi.

"Zirve yarışında olabilirdik"



Çubukçu, sezona iyi başlayamamanın üzüntüsünü 2017 yılında aldıkları başarılı sonuçlarla bir kez daha hissettiklerini ifade etti.



Spor Toto Süper Lig'in ikinci bölümünde 5 galibiyet, 2 beraberlik alan ve yenilgisiz tek takım olan bordo-mavililerin asbaşkanı, hedefleri doğrultusunda sağlam adımlarla yollarına devam edeceklerini kaydetti.



İlk yarıda tarihlerindeki kötü dönemlerden birini geçirdiklerini dile getiren Çubukçu, "Trabzonspor'a yakışmayan bir yerdeydik. Aslında kazanabileceğimiz maçlar da vardı. Yeni bir ekiptik. İyi başlayamamak bir öz güven sorunu da oluşturdu. Her şeye rağmen o kayıpları yaşamasaydık, bugün zirve yarışının içinde kendimize yer buluyor olabilirdik. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz." diye konuştu.