'Burada komutan yok, herkes sanık'

Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın sanıklarından Akın Öztürk'e "Sayın Komutanım" şeklinde hitap eden sanık Kubilay Selçuk'u Mahkeme Başkanı Selfet Giray "Burada komutan yok, herkes sanık" diyerek uyardı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın sanıklarından Akın Öztürk'ün çapraz sorgusu ve savunması tamamlandı.



Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki duruşma salonunda görülen davanın beşinci celsesinin öğleden sonraki bölümünde bir kısım müştekilerin avukatı Emrullah Beytar, sanık Öztürk'e savunmasında yanlış ya da yalan söylediği bir bölüm olup olmadığını, Akıncı Üssü'nde bulunduğu sürede sivil şahıs görüp görmediğini sordu.



Sanık Öztürk de yanılabileceğini ama asla yalan söylemeyeceğini belirterek, Akıncı Üssü'nde 15 Temmuz'da koruması ve emir astsubayı dışında sivil şahıs görmediğini söyledi.



Avukat Beytar, iddianamede yer alan kamera görüntülerini anımsatarak, görüntülerde Öztürk'ün önünde yer alan sivil şahsın Öztürk tarafından görülmemesinin mümkün olmadığını, sanık Akın Öztürk'ün mahkemeyi ve kamuoyunu yanıltıcı, yalan beyanda bulunduğunu kaydetti. Bunun üzerine de sanık Akın Öztürk, "Buyurun, suç duyurusunda bulunun." dedi.







"BURADA KOMUTAN YOK, HERKES SANIK"



Sanık Kubilay Selçuk da Akın Öztürk'e soru sordu. Selçuk'un, Öztürk'e "Sayın Komutanım" şeklinde hitap etmesi üzerine, salonda bulunan müştekiler tepki gösterdi. Öztürk de "Komutanım yok" diyerek Selçuk'u uyardı. Müştekilerin tepkisinin sürmesi üzerine Mahkeme Başkanı Selfet Giray da "Burada komutan yok, herkes sanık" diyerek Kubilay Selçuk'u uyardı.



Kubilay Selçuk'un, "Akıncı Üssü'nde bulunduğunuz sürede Genelkurmay Başkanının 'Bu uçaklar nereye gidiyor' şeklinde sorusu oldu mu? Orada Sayın Genelkurmay Başkanımıza bu kalkışmanın planı, uygulamasıyla alakalı herhangi bilgi verdiğime dair gözleminiz oldu mu?" sorularına sanık Akın Öztürk, "hayır" yanıtını verdi.



Sanık Akın Öztürk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Orgeneral Abidin Ünal, Orgeneral Yaşar Güler, Tuğgeneral Fikri Özgür, Korgeneral Atilla Gülan ve Korgeneral Nihat Kökmen'in tanık olarak dinlenmesine ilişkin yazılı talepte bulundu.



Akın Öztürk'ün çapraz sorgusunun ardından avukatı Hicabi Durmuş da savunma yaptı.



Duruşmada daha sonra darbe girişimi sırasında üste olduğu belirlenen sivil sanık Harun Biniş'e savunması için söz verildi. Ancak Harun Biniş, susma hakkını kullanmayacağını, iddianamenin ek klasörlerini inceledikten, hazırlandıktan sonra savunmasını yapacağını belirterek, savunmasını hazırlamak için ek süre talep etti.



Cumhuriyet savcısı da sanıklara iddianamenin tebliğ edildiğini, savunmalarını hazırlamaları için de yeteri kadar süre verildiğini ifade ederek, sanık Harun Biniş'in ek süre talebinin reddine karar verilmesini istedi.



Sanık Harun Biniş'in avukatı Ayten İzmirli de cumhuriyet savcısının mütalaasına katılmalarının mümkün olmadığını vurgulayarak, "Susma hakkını kullanmak istemiyoruz, savunmamızı vereceğiz ancak hazırlık için süre talep ediyoruz." dedi. Avukat İzmirli'nin sözlerine bazı müştekilerin tepki göstermesi üzerine de İzmirli "Sayın Başkan, müştekiler sizin yerinize geçsin duruşmayı onlar yönetsin." dedi.



Mahkeme Başkanı Selfet Giray da sanık Harun Biniş'e iddianamenin tebliğ edildiğini, sanıkla ilgili ek klasörlerin de talep üzerine sanığa gönderildiğini, savunmasını hazırlamak için makul sebep ve süre talebi bulunmadığından, sanık Biniş'in savunmasını hazırlamak için ek süre talebinin reddine oy birliğiyle karar verildiğini söyledi.



Müştekilerin kararı alkışlaması üzerine Başkan Giray, "Burası duruşma salonu, tribün değil. Mahkeme düzenine uymak zorundasınız." diyerek uyardı.



Avukat Ayten İzmirli'nin karara tepki göstermesi karşısında da Mahkeme Başkanı Giray, "Benim canım ne zaman isterse o zaman savunma yaparım gibi bir usül yok. Öyleyse biz ne zaman istersek o zaman savunmaları alalım." diye konuştu.



Sanık Harun Biniş de susma hakkını kullanmayacağını, iddianame ekindeki raporlar kendisine ulaşmadan savunma yapamayacağını belirtti.



Duruşmada daha sonra sanık eski tuğgeneral Kubilay Selçuk'un savunmasına geçildi.