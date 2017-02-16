Oy kullanacaklar dikkat!

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Akdeniz: Vatandaşlarımız 16 Nisan'da oy kullanmak istiyorsa listede isimlerinin olup olmadığını doğru kontrol etmelidir.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, 16 Nisan'da yapılacak referandumda oy kullanacakların seçmen listelerini dikkatli kontrol etmeleri gerektiğini belirtti.



Akdeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçmen listelerinin 18-26 Şubat'ta askıda kalacağına işaret ederek, vatandaşların seçmen listelerini başta muhtarlıklar olmak üzere cami ve okul duvarları ile kahvehanelerde bulabileceklerini söyledi.



LİSTEDE İSMİ OLMAYAN OY KULLANAMAZ

Oy kullanmak isteyen vatandaşların, uyarılarını dikkate almasını isteyen Akdeniz, şöyle devam etti:



"Vatandaşlarımız 16 Nisan'da oy kullanmak istiyorsa listede isimlerinin olup olmadığını doğru kontrol etmelidir. Listede ismi olmayan vatandaşlarımız gerekli süre içerisinde bazı işlemleri gerçekleştirmemeleri durumunda maalesef 16 Nisan'da anayasa değişikliği için oy kullanma şansını kaybedecek. İlçe seçim kurulları, muhtarlarımıza seçmen askı listelerini teslim etmeye başladı. Bu listeler 18 Şubat Cumartesi günü itibarıyla sabah saat 08.00'de askıya çıkarılmış olacak. 26 Şubat Pazar günü saat 17.00'de ise bu listeler askıdan inecek."



Akdeniz, asılacak listelerle, 16 Nisan'da yapılan referandumda oy kullanacak vatandaşların seçmen kütüklerinde isimlerinin bulunup bulunmadığının belirlenmesine yardımcı olmayı amaçladıklarını ifade etti.



Listelerde ismi bulunmayanların mutlaka bağlı oldukları ilçe nüfus müdürlüklerine gitmesini isteyen Akdeniz, "Hanede oturduklarını belgeleyen su, elektrik, telefon faturası veya kira sözleşmesini ibraz etmeleri gerekmektedir." dedi.



KONTROL EDİN

Vatandaşların, ilçe nüfus müdürlüklerinde kendilerini kütüğe kaydettirmelerinden sonra alacakları belgeyi ilçe seçim kurullarına götürmeleri durumunda listeye isimlerinin ekleneceğini belirten Akdeniz, bu işlemlerin verilen sürede yapılması gerektiğini yineledi.



Akdeniz, geçmişteki referandum, yerel ve genel seçimlerde bazı vatandaşların listeleri dikkatli kontrol etmemeleri nedeniyle oy kullanamadıklarına işaret etti.