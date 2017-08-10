Hamza Dağ: Bunlar meşhur olma yolunu bulmuş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, "Peki ben buradan bir çağrıda bulunuyorum. 15 Temmuz gecesi şu siteye (15 Temmuz Hatıram) Sayın Kılıçdaroğlu hatırasını yazabilir mi? Yazamaz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Önümüze sürekli engel konuldu. Bu noktada vazgeçme durumuna gelebilirdik ama yapmadık ve yolumuza devam ettik, bugüne geldik. Oralardan buralara gelen Türkiye'de AK Parti iktidarıyla 16 yıl sonra bu ülke çok daha farklı bir pozisyonda olacak." dedi.



Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret eden Dağ, kent hakkında bilgi aldı. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Dağ, partililerle sohbet etti.



Dağ, Memur Sen İl Temsilciliğince Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen "15 Temmuz Hatıram" internet sitesinin tanıtım etkinliğine katıldı.



Dağ, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kurulduğu yıllarda her bebeğin borçla doğduğunu belirterek şöyle devam etti:



"22 bankanın battığı, günlük faizlerin 7 binlere çıktığı bir Türkiye vardı. Duble yolları bırakın, sağlık sektörünün yerle bir olduğu bir Türkiye vardı. Bu nedenle sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'yi kurduğunda Türkiye'nin her yerinde heyecan fışkırması oldu. 28 Şubat'ın ilmek ilmek insanlar üzerine etki ettiği bir dönemde 'Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu o parti, ülkenin umudu olacak, hem maddi hem de 28 Şubat nedeniyle yaşadığımız sıkıntıları ortadan kaldıracak inşallah' dediğimiz günlerdi. O günlerden bugünlere geldik."



İktidar olduğu ilk yıllarda sürekli AK Parti'nin önüne set çekildiğini aktaran Dağ, "Bütün düzenlemelerimiz yargıdan dönüyordu. Yol yapıyoruz, yargıdan dönüyor. Hastane yapıyoruz, yargıdan dönüyor. Ekonomiyle ilgili birşey yapacağız, IMF 'Şunu yapamazsınız' diyor. Önümüze sürekli engel konuldu. Bu noktada vazgeçme durumuna gelebilirdik ama yapmadık ve yolumuza devam ettik, bugüne geldik. Oralardan buralara gelen Türkiye'de AK Parti iktidarıyla 16 yıl sonra bu ülke çok daha farklı bir pozisyonda olacak." dedi.



AK Parti'nin dış politikasının bazı çevrelerce acımasızca ve mantıksızca eleştirildiğini ifade eden Dağ, şunları söyledi:



"Birileri sürekli 'Dışarıda herkesle kavgalıyız', 'Ne işimiz var dışarıda', '780 bin kilometrekarenin dışına çıkmamıza ne gerek var' deyip duruyor. Bu düşünce bizim tarihi genlerimize aykırı bir düşüncedir. Bu milletin tarihi kodlarına aykırı bir düşüncedir. 910 kilometre sınırımız olan Suriye'de 'Ne işimiz var?' diyemeyiz. Bazı ülkelerce bize dikte edilmeye çalışılan 'S400 leri niye alıyorsun?' diyenlere, 'Sen istemesen de ülkemin güvenliği için şarttır' deyip duruş sergilememiz lazım. Bunun uluslararası camiada bedeli elbet olacak, ama bu sözü söyleyen içinde bir bedeli olacak."



15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili herkesin mutlaka bir hatırası olduğuna işaret eden Dağ, şunları kaydetti:



"Peki ben buradan bir çağrıda bulunuyorum. 15 Temmuz gecesi şu siteye (15 Temmuz Hatıram) Sayın Kılıçdaroğlu hatırasını yazabilir mi? Yazamaz. Utanacağı, utanç duyacağı bir gece o gece. O ana kadar 'Tankın üstüne çıkarım' diyen bir Genel Başkan, o gece önüne kadar gelen tankın üzerine çıkmamışsa bugün çıkıp 'Kontrollü darbe' gibi sözleri dikkate alınacak sözler değildir. Hele ki bir milletvekili '250 şehidin sebebi devlettir' diyor. Delilinin birinin uydurduğu bir laftır bu. Bu kişi milletvekili olsa bile. Bunlar meşhur olma yolunu bulmuş. 'Akla mantığa aykırı bir laf edelim. Günlerce televizyonlar bizden konuşsun' diyorlar. İsminin önünde milletvekili sıfatı bile olsa bu kişinin söylediği sözler deli saçmasıdır."