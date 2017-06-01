Bulgaristan'da ramazan

Yüzyıllardır farklı din, dil, kültür ve etnik grupların bir arada yaşadığı Filibe'nin İmaret Camii adına yakışır bir iftarın ev sahipliğini yaptı.

Bulgaristan'ın güneydoğusunda yer alan Filibe'deki Osmanlı eserlerinden İmaret Camii avlusunda verilen iftara kentte semavi dinleri ve farklı kültürleri temsil eden gruplar katıldı.



Bulgaristan göçmeni Türk iş adamı Rıfat Yakupoğlu'nun desteklediği iftarda Müslüman, Musevi, Ermeni ve Katolik ruhani liderlerin yanı sıra kalabalık Rus diasporasını temsil eden kişiler hazır bulundu.



Gecenin onur konuğu olan Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bulgaristan'da ibadete açık en değerli Osmanlı mimari eserlerinden İmaret Camii'nde Filibe Encümenliğinin şehrin güzel bir geleneği sürdürdüğünü söyledi.



Filibe'nin 2019 Avrupa Kültür Başkenti ilan edildiğini hatırlatan Ergani, "Yüzyıllardır farklı din, dil, kültür ve etnik grupların bir arada yaşadığı Filibe'nin İmaret Camii adına yakışır bir iftarın ev sahipliğini yaptı. Filibe çok kültürlü bir yapıya sahip. Bu insanlar asırlardır yan yana, iç içe, omuz omuza barış ve kardeşlik içinde yaşıyor." dedi.



Bulgaristan'ın güneyindeki Koşukavak (Krumovgrad) şehrinden Türkiye'ye göç eden ve turizm sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Rıfat Yakupoğlu ise asırlar boyu kervanlara yemek hizmeti verilen bu camide eski bir geleneğin canlandırıldığını ifade etti.



Yakupoğlu, Filibe Müslümanları ve diğer din mensuplarına iftarın güzel geleneğinin yaşatıldığı bir ortama katkıda bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu vurguladı.