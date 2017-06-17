Bulgaristan'da "İftarı Beklerken" sohbetlerine ilgi

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü tarafından ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen "İftarı Beklerken" adlı sohbetler ile iftar programları ilgi görüyor.

Başmüftülüğün organize ettiği programlara ülkenin güneydoğusundaki Filibe kentinde devam edildi.



Tarihi Cuma Camii önünde iftar öncesi toplanan Müslümanlar ile diğer dini ve etnik grupların temsilcileri sohbete katıldı. Birlik ve beraberliği pekiştirmeye yönelik bu etkinliğin ardından akşam ezanının okunmasıyla oruçlar açıldı ve iftar yapıldı.



İftara Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Filibe Belediyesi yetkilileri, kültür ve sanat temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Bulgaristan Müslümanları Başmüftü Yardımcısı Birali Birali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iftarı sıradan bir yemek sofrasının ötesinde manevi değerlerini öne çıkararak, kozmopolit bir şehirde diğer dini ve etnik gruplarla karşılıklı tanışma forumuna dönüştürmek istediklerini söyledi.



"İftarı sadece ortak sofra olarak değil, diğer semavi dinler ile değer, kültür paylaşımı, dinler arasındaki diyaloğu geliştirmek üzere bir vesile olarak görüyoruz." diyen Birali, yerli halkın yanı sıra turistlerin de ilgisini çeken etkinliğe katılan gayrimüslimlere İslamiyetle ilgili merak ettikleri konuları anlattıklarını dile getirdi.



Birali, sohbet etkinliklerini daha önce Rusçuk, Veliko Tırnovo, Sliven ve Cebel kentlerinde gerçekleştirdiklerini, ramazanın sonuna kadar başka şehirlerde de yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.