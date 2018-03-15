İşte Bülent Yıldırım'ın Derbi Karnesi

Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe Galatasaray maçının hakemi Bülent Yıldırım oldu. Peki Bülent Yıldırım'ın derbi karnesi nasıl ?

Spor Toto Süper Lig’de 17 Mart Cumartesi günü saat 19:00 da oynanacak olan Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu. Maçın hakemi daha önce 11 kez derbi yöneten Bülent Yıldırım oldu. Peki Bülent Yıldırım’ın derbi karnesi nasıl ?

Son yılların en çekişmeli zirve mücadelesinin yaşandığı Spor Toto Süper Lig’de Cumartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe Galatasaray maçı büyük önem taşıyor. Nitekim her iki takım içinde galibiyet çok önemli. Zirveyi bırakmak istemeyen Galatasaray maça mutlak galibiyet parolası ile çıkarken, evinde 20 yıldır Galatasaray’a yenilmeyen Fenerbahçe ise geleneği bozmak istemiyor. TFF den yapılan açıklamada ise maçın hakemi Bülent Yıldırım oldu. Peki Bülent Yıldırım’ın derbi karnesi nasıl ?

Galatasaray Önde

Bülent Yıldırım daha önce 10 kez derbi yönetti. Bu derbilerin 5’i Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynandı. Bu 5 karşılaşmanın 2 sini Galatasaray kazanırken Fenerbahçe ise sadece 1 maçtan galip ayrılabildi. Diğer 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Tecrübeli hakem bu sezon Galatasaray ile Fenerbahçe’nin sadece 1 maçını yönetti. Fenerbahçe, deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor’a 1-0 mağlup olurken Galatasaray ise kendi evinde Bursaspor’u 5-0 mağlup etti.

Bülent Yıldırım’ın Derbi Karnesi

Sezon Maç Skor

2009-10 Galatasaray-Beşiktaş 3-0

2010-11 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0

2011-12 Fenerbahçe-Galatasaray 2-2

2011-12 Galatasaray-Beşiktaş 2-2 (Süper Final play-off)

2012-13 Beşiktaş-Galatasaray 3-3

2013-14 Galatasaray-Fenerbahçe 1-0 (Süper Kupa)

2013-14 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0

2013-14 Galatasaray-Fenerbahçe 1-0

2014-15 Beşiktaş-Fenerbahçe 0-2

2016-17 Galatasaray-Beşiktaş 0-1

Kaynak: AA