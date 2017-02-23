Bülent Yıldırım 2,5 yıl sonra derbiye atandı

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maçı yönetecek Bülent Yıldırım, yaklaşık 2,5 yıl sonra derbide düdük çalacak.

Süper Lig'de 2003-04 sezonundan bu yana düdük çalan Bülent Yıldırım, 2 yıl 4 ay sonra yeniden derbiye atandı.



Bülent Yıldırım, kariyerinde 10. kez derbi maçta düdük çalacak.



Yıldırım, Süper Lig'de 3. sıradaki Galatasaray'ın 7 puan önünde lider durumda bulunan Beşiktaş'ın bugüne kadar 4 derbi maçını yönetti.



Beşiktaş, 1972 doğumlu Yıldırım'ın düdük çaldığı 4 maçın 2'sini kaybederken, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.



Yıldırım'ın, daha önce atandığı 9 derbinin 8'ini Galatasaray'ın maçları oluşturuyor. Sarı-kırmızılı ekip, Yıldırım yönetimindeki derbi maçlarda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve bir mağlubiyet aldı.



Merkez Hakem Kurulunun güvenini yeniden kazanarak derbiye atanan tecrübeli hakem, şu ana kadar 3 kez Galatasaray-Beşiktaş derbisinde görev yaptı.



Yıldırım'ın düdük çaldığı maçların birini Galatasaray kazanırken, 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Tecrübeli hakem bu maçlarda kırmızı kartına başvurmazken, Galatasaray'a 7, Beşiktaş'a 15 sarı kart gösterdi.



Bülent Yıldırım, Süper Lig'de bu sezon 21 haftada 12 maç yönetti. Yıldırım, 12 maçta 56 sarı, 4 kırmızı kart çıkarırken, 5 kez de penaltı kararı verdi.