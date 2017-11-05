Bülent Ecevit'in vefatının 11. yılı

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit, vefatının 11. yılında, İzmir'in Buca ilçesinde, isminin verildiği parktaki heykeli önünde düzenlenen törenle anıldı.

Anma etkinliğine DSP İzmir İl Başkanı Ramazan Solmaz, DSP Genel Merkez Parti Meclisi üyeleri Selçuk Karakülçe, Semra Yalavuç, Ergün Koç, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle partililer katıldı.



Ecevit'in parktaki heykeline çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



DSP İzmir İl Başkanı Solmaz, Ecevit'in siyasi yaşamı boyunca vatanın ve milletin varlığı, halkın mutluluğu ile dünyada barış için siyaset yaptığını ifade etti.



Vefatının 11. yıl dönümünde merhum başbakanı rahmetle andıklarını kaydeden Solmaz, DSP'nin bayrağını sonsuza dek taşıyacaklarını ve partilerini iktidara getirene kadar çalışacaklarını dile getirdi.



DSP Parti Meclisi üyesi Selçuk Karakülçe de İzmir'de CHP'li belediyelerin hiçbirinde Bülent Ecevit'i anma etkinliği düzenlenmediğini savunarak, "Ecevit'in siyasi mirası ile mevki makam sahibi olanların hiçbirisini buradaki anma etkinliğinde görememenin üzüntüsünü yaşıyoruz. İki dudağının arasında bugünü geçiştirenleri huzurlarınızda kınıyorum." şeklinde konuştu.



Bu arada, Bülent Ecevit heykelinin kaidesinde bulunan pirinç levhaların çalınmasına karşın yerine yenisinin yaptırılmadığını söyleyen bazı partililer, heykeli çevreleyen mermerlerdeki yazıların da silinmemesine tepki gösterdi.