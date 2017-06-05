Bülent Arınç'ın damadı tutuklandı

Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter Ankara'daki evinde gözaltına alınmıştı. Tutuklama talebiyle Sorgu Hakimliğine sevk edilen Yeter için tutuklama kararı çıktı.

Eski Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Ekrem Yeter, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yeter, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Özgür Kamışlık tarafından sorgulanan Yeter, tutuklanması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İfade işleminin ardından nöbetçi hakimlik, Yeter’in "FETÖ üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanmasına hükmetti.

Daha önce Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden ihraç edilen Yeter'in, eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın damadı olduğu öğrenildi.