Bulduğu cüzdanın sahibine sosyal medyadan ulaştı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir esnaf, aracını park ederken bulduğu, içerisinde para ve kredi kartları olan cüzdanı sosyal medya aracılığıyla ulaştığı sahibine teslim etti.

Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi'nde kasaplık yapan Bayram İçdemir (48), iş yerinin yakınlarında aracını park ettiği esnada kaldırımda cüzdan buldu. İçerisinde 400 lira ve kredi kartları bulunan cüzdanın Mahmut Pürlüpınar'a ait olduğu belirleyen İçdemir, sosyal medya hesabından Pürlüpınar'a ulaştı. Pürlüpınar'ı iş yerine davet eden İçdemir, cüzdanı teslim etti.



İçdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, cüzdanı sahibine teslim etmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Benim yerimde kim olursa aynısı yapar diye düşünüyorum. Evime huzur içinde ve gönül rahatlığıyla gideceğim." ifadelerini kullandı.



Pürlüpınar da geçimini çiftçilik yaparak sağladığını anlatarak, "Cüzdandaki 400 lirayla bankaya kredi kartı borcumu ödeyecektim. Bu zamanda dürüst insan bulmak gerçekten çok zor. Kendisine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA