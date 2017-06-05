Bugün gündemde neler var?

Bugünün gündemi kısaca şöyle;

1- Başbakan Binali Yıldırım, Resmi Konut'ta Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'i kabul edecek, ATO Congresium'da 22-26. dönemde görev alan milletvekilleriyle iftarda bir araya gelecek.



2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Emek Bürolarınca Litai Otel'de düzenlenen "Kıdem Tazminatı Çalıştayı"na katılacak.



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Mogan Gölü'nde "Dip Çamuru Şantiye Sahası"nı ve "Sevgi Çiçeği Alanı"nı ziyaret edecek, fidan dikimine katılacak. Kızılay stantını ziyaret edecek Özhaseki, Akmercan Çöpçüler Türküler Korosunu dinleyecek.



EKONOMİ



1- TÜİK, mayıs ayı enflasyon verilerini açıklayacak.



DÜNYA-DİPLOMASİ



1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenleyecek.



2 - Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.



3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.



4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.



GÜNCEL



1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, 15 Temmuz darbe girişimine yönelik Genelkurmay Karargahı çatı davasının Sincan Cezaevi Kampüsü'nde yapılan duruşmasını şehit aileleri ve yakınlarıyla takip edecek.



SPOR



1- A Milli Futbol Takımı, özel maçta deplasmanda Makedonya ile karşılaşacak.