Bugün gündemde neler var?

Bugünün gündemi kısaca şöyle;

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı Abdullah Arslan’ı kabul edecek, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek.



2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Karl Erjavec'i kabul edecek, "Osmanlı Padişahları Ebru ve Minyatür Sergisi" açılışına katılacak.



3- Başbakan Binali Yıldırım, Resmi Konut'ta MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu ile Slovenya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Karl Erjavec'i ayrı ayrı kabul edecek.



4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen FETÖ'nün İstanbul'daki "ana darbe davası"nı takip edecek.



2- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Tuzluca ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirecek; il merkezinde vatandaşlarla bir araya gelecek, Valiliği ziyaret edecek, esnaf ziyaretinde bulunacak, iftar programına katılacak.



3- TBMM'den



- Genel Kurulda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan kanun tasarıları görüşülecek.



- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ele alınacak.



EKONOMİ



1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Dünya Bankası İş Ortamı Raporu’nun değerlendirileceği “Türkiye’de İş Ortamı” toplantısına katılacak.



2- TÜİK, nisan ayı dış ticaret istatistiklerini açıklayacak, “Türkiye Sağlık Araştırması, 2016 Haber Bülteni”ni yayımlayacak.



DÜNYA-DİPLOMASİ



1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Karl Erjavec ile görüşecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Türkiye-Slovenya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 7. Dönem Toplantısı, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Karl Erjavec'in başkanlığında yapılacak, iki bakan protokol imzalayacak.



3- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.



4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.



5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.



KÜLTÜR SANAT



1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Anadolu Üniversitesi Taş Bina'da düzenlenecek iftar programına iştirak edecek.



SPOR



1- Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor, Yeni Eskişehir Stadı'nda karşılaşacak.



- Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da izleyecek.



2- 2018 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası 2. Etap Avrupa Kıta Elemeleri C Grubu ilk maçında Türkiye, Kosova ile karşı karşıya gelecek.



3- Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe, Darüşşafaka Doğuş'u konuk edecek.



4- Türkiye Basketbol Birinci Ligi play-off final grubunda Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Acıbadem Üniversitesi ve Nesine.com Eskişehir Basket-Bursaspor Durmazlar maçları oynanacak.