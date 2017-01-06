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06 Ocak 2017 19:31 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2017 19:32

BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 19.30, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 21.30 seferleri hava muhalefeti nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun saat 18.00 ve öncesindeki bazı seferleri de aynı gerekçeyle programdan kaldırmıştı.

Etiketler: BUDO sefer iptalleri


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