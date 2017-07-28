Budistlerin "cami korkusu" inşaat yıktırdı

Mandalay bölgesinde, Budistlerin cami yapılacağı iddiasıyla tepki gösterdikleri ve yetkililerin yıktığı inşaat bir Budist'in çıktı.

Myanmar'ın Mandalay bölgesinde cami yapılacağı öne sürülen inşaatın Budist bir grubun baskısı üzerine yıkıldığı bildirildi.



Yetkililer, Kyauk Padaung kentinde cami yapılacağı sanılan binanın inşaatının Budist grubun tepkisi üzerine dün gece yıkıldığını belirtti.



Polis memuru Thae Naung, iki katlı binanın önünde toplanan yaklaşık 100 Budist'in inşaatın bir Müslüman'a ait olduğunu ve cami olarak kullanılacağını iddia ederek, inşaatın yıkılmasını talep ettiklerini belirtti.



Naung, "Problemlere neden olacağını düşündükleri için yetkililer binayı yıkmaya karar verdi." ifadesini kullandı.



Yıkılan binanın bir Budist'e ait olduğunun ve cami inşaatı olmadığının ortaya çıktığı belirtildi.



Myanmar'da bir grup radikal milliyetçi Budist, geçen yıl ülkenin kuzeyindeki Kaçin eyaletinin Hpakant kasabasındaki bir camiyi yakmıştı.