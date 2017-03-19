Bubi tuzaklarına 'Örümcek Robotlu' çözüm

İki üniversite öğrencisi, hurdacılardan topladıkları malzemelerle ürettikleri 3D yazıcı yardımıyla sarp ve engebeli arazide kolaylıkla ilerleyip "bubi tuzakları" ile kimyasal tehlike arz eden durumlara müdahale edebilecek "Örümcek Robot" tasarladı.

Erzincan'da 2 üniversite öğrencisi, hurdacılardan topladıkları malzemelerle ürettikleri 3D yazıcı yardımıyla sarp ve engebeli arazide kolaylıkla ilerleyip "bubi tuzakları" ile kimyasal tehlike arz eden olaylara müdahale edebilecek "Örümcek Robot" imal etmeyi başardı.



Erzincan Üniversitesi (EÜ) Robot Teknolojileri ve Kullanımı Kulübü üyesi olan EÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Mehmet Parlak ile aynı üniversitenin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği öğrencisi Sinan Karakaşoğlu, bir süre önce, internette gördükleri bir 3D yazıcıyı imal etmek amacıyla çalışma başlattı.



İmkanlarının kısıtlı olması nedeniyle kentteki hurdacılardan topladıkları parçalarla söz konusu 3D yazıcıyı üretmeyi başaran Karakaşoğlu ve Parlak, ardından sarp ve engebeli arazide ilerleyebilen "Örümcek Robot" adını verdikleri bir robot üretmeye karar verdi.



Karakaşoğlu ve Parlak, ürettikleri 3D yazıcı yardımıyla büyük bir bölümünü tasarladıkları robotu da üretmeyi başardı.



Sarp ve engebeli arazide rahatlıkla ilerleyebilme özelliği bulunan "Örümcek Robot", şüpheli paket ya da küçük bir dokunma ile patlayan, kamufle edilmiş bomba olarak adlandırılan "bubi tuzağı" gibi bombalı olaylara müdahalede benzer robotlardan ayrılıyor.



Şüpheli paket ve bubi tuzağı gibi bombalı olaylarda büyük avantaj sağlayıp can kaybı ve yaralanmaları önleyebilecek "Örümcek Robot" ile insanlar açısından tehlike arz eden kimyasal olaylara da müdahale edilmesi amaçlanıyor.



Öğrencilerden Mehmet Parlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle ulaşılması güç ve insanlar için tehlikeli olan kaygan ve engebeli zeminlerde her türlü risk analizi yapması için örümcek robotu tasarladıklarını söyledi.



"ROBOTUN YAZILIMI TAMAMEN BİZE AİT"



Parlak, robot parçalarının tasarımının büyük bir bölümünün yanı sıra robotun denenmesi için kullanılan platformun tamamını da kendi ürettikleri 3D yazıcılar aracılığıyla imal ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:



"Günümüzde üretilen robotların çoğu tekerlekli sistemler üzerine kuruluyor. Bunu aşmak istedim. Çünkü bazı durumlarda tekerlekli robot sistemlerinin devrilme gibi olumsuz yanlarına şahit olabiliyoruz. Bir robotun istenilen bölgeye gönderilebilmesi ve bazı engelleri aşabilmesini için bu örümcek robotu tasarlayıp ürettik. Robotumuz, üzerindeki wi-fi kamera ile girdiği ortamlarda anlık görüntü aktarabiliyor, fotoğraf çekebiliyor ve bu şekilde ortamdaki risk analizini bize gösterebiliyor. Robotumuza kimyasal sensörler eklenmesi suretiyle, kimyasal risk analizi de yapılabiliyor. Robotun yazılımı tamamen bize ait ve hiçbir şekilde kopya içermiyor."



KULÜP, ROBOT YARIŞLARINDA BAŞARISINI KANITLADI



EÜ Robot Teknolojileri ve Kullanımı Kulübünün danışmalığını yapan öğretim görevlisi Önder Yıldırım da kulübün 2015 yılında kurulduğunu ifade ederek, "Kulübümüz ilk başta elimizdeki kısıtlı imkanlarla çeşitli yarışlara katıldı. Daha sonra yaptığımız protokol sayesinde Fatih Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile malzeme ve ortak iş gücümüzü birleştirerek yarışlara katılmaya devam ettik. Marmara Üniversitesinde düzenlenen robot yarışlarında 120 robot arasında ilk 10’a girerek başarımızı kanıtladık." diye konuştu.





