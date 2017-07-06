Bu yürüyüş CHP'nin bonzaisidir

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mutlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüş için, "Bu yürüyüş CHP'nin bonzaisidir." dedi.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Rifat Mutlu, partisinin İzmir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, yürüyüşün CHP'nin HDP'yle buluşmasıyla gerçek yüzünü gösterdiğini bildirdi.



"HDP, PKK terör örgütünün yasal koludur." diyen Mutlu, HDP'nin terörün tedarikçiliğini yaptığını belirterek, Atlantik medyasında CHP ile HDP'nin kucaklaşmasını gösteren tek bir fotoğraf olmadığına değindi.



Yürüyüşünün Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) de kurtarmak için yapıldığına işaret eden Mutlu, yürüyüşte kullanılan 'adelet bitmiştir', 'bu yürüyüş Selahattin Demirtaş'ın çığlıdır' ve '105 bin kamu görevlisi görevlerine geri dönsün' gibi sloganların yürüyüşün gerçek amacını ortaya koyduğuna dikkati çekti.



CHP'nin siyaset yerine ayak oyunu yaptığını belirten Mutlu, şunları kaydetti:



"Yollar aşınmıyor ama CHP'deki vatanseverlik aşınıyor. CHP örgütlerine ve tabana bir tür uyuşturucu verilmektedir. Bu yürüyüş CHP'nin bonzaisidir. Tarih böyle yazacaktır."