Bu yıla ulaştırma projeleri damga vuracak

Uluslararası ana ulaşım koridorlarının üzerinde yer alan Türkiye'nin, bölgesel ve kıtalar arası ticarette bir köprü konumuna gelebilmesi amacıyla yapılması planlanan dev ulaşım projelerine bu yıl başlanması hedefleniyor.

Türkiye'de, yapılması planlanan dev ulaşım projelerine bu yıl başlanması hedefleniyor.



AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, "Demir İpek Yolu" olarak da adlandırılan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin bu yılın ilk yarısında hizmete açılması planlanıyor.



Dünyanın üçüncü, Türkiye'nin ikinci deniz üzerine yapılacak havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı ihalesi, bu yıl içinde tamamlanacak.



Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nde ön yeterlilik alan 6 firma, 15 Şubat'ta mali ve teknik tekliflerini sunacak. İhale sürecinin ardından 1 yıl içinde mühendislik projelerinin tamamlanması planlanıyor.



352 kilometre uzunluğunda olması planlanan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Gelibolu-Balıkesir-Savaştepe Otoyolu'nun ilk etapta Malkara-Gelibolu-1915 Çanakkale Köprüsü ve Çanakkale bağlantısını sağlayacak 100 kilometrelik Malkara-Çanakkale kesimi için 26 Ocak Perşembe günü yapılacak ihalede teklifler alınacak.



Türkiye’nin önemli otoyol projelerinin başında gelen Ankara Niğde Otoyolu, Ankara Çevre Otoyolu’nun güneyinde bulunan Gölbaşı ilçesinin batısındaki Hacılar Köyü’nden başlayacak. Otoyol, Niğde-Gölcük Kavşağı’nda ise sona erecek. Ankara Niğde Otoyolu tamamlandığında Kızılırmak Nehri’ni geçerek Kırşehir’in Merkez ilçesinde bulunan İğdecik ve Gölhisar mahallesi civarından Kırşehir-Kayseri D260 karayoluna bağlanacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011'de kamuoyuna "çılgın proje" olarak açıklanan Kanal İstanbul Projesi ilgili hazırlıklar tamamlandı, uygulama için gerekli çalışmalar devam ediyor.



Yerli katkının mümkün olduğu kadar yüksek olacağı Türksat 5A ve 5B uydularına ilişkin sözleşmeleri yaparak, işe başlanması hedefleniyor. Söz konusu uydular için dünyada bu işi en iyi yapan ülkelerin firmalarından teklif alındı.



İstanbul'un Avrupa yakası Yeniköy ve Akpınar yerleşimleri arasında Karadeniz sahil şeridindeki 76,5 milyon metrekare büyüklüğündeki alana yapılan İstanbul Yeni Havalimanında, çalışmalar daha da hızlandırılacak.