'Türkiye bu yıl 38 milyon turist bekliyor'

TÜRSAB Başkanı Ulusoy, "2017 yılında sektörün bütün birimleri hazır, ülkemize bu yıl 38 milyon turistin gelmesini bekliyoruz." dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, "2017 yılında sektörün bütün birimleri hazır, ülkemize bu yıl 38 milyon turistin gelmesini bekliyoruz." dedi.



Ulusoy, yaptığı açıklamada, 2016 yılında turizmde bir türbülanstan geçen Türkiye'nin, bu türbülanstan çıkmaya başladığını belirtti.



Bu yıl Türkiye'ye gelen turist sayısında artış beklediklerini ifade eden Ulusoy, "2017 yılında sektörün bütün birimleri hazır, ülkemize bu yıl yaklaşık 38 milyon turistin gelmesini bekliyoruz. Rusya ve Ukrayna pazarındaki gelişmeler olumlu. İngiltere pazarında sıkıntımız yok, Orta Doğu olumlu. Bazı Avrupa ülkeleriyle sıkıntımız var fakat onları da çözmeye çalışıyoruz." dedi.



Ulusoy, Türkiye'ye Körfez ülkelerinden gelen turistlerin İstanbul ve Doğu Karadeniz'deki yaylaların yanı sıra Bursa ve Yalova gibi termal turizm merkezlerini, Rusya'dan gelenlerin İstanbul, Antalya, İzmir ve Ankara'yı, İsrailli turistlerin ise Antalya, İstanbul, Muğla'yı tercih ettiğini bildirdi.



Türkiye'de turistik yerlerin tanıtımı açısından bir eksiklik olmadığını, güzel çalışmalar yapıldığını vurgulayan Ulusoy, el birliğiyle turizmi tekrar canlandıracaklarını söyledi.