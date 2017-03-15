"Bu vahşete dur diyelim"

Beyşehir Gölü kıyısında toplanan bir grup balıkçı, "elektroşok" adı verilen ve suya elektrik akımı verilerek gerçekleştirilen yasa dışı avlanmayı, ellerindeki "Bu vahşete dur diyelim" yazılı dövizlerle protesto ettti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde balıkçılar, Beyşehir Gölü kıyısında toplanarak elektroşokla avlanma şekline tepki gösterdi.



Beyşehir Gölü’nün Jandarma Burnu mevkisindeki kıyıda toplanan bir grup balıkçı, balık neslinin azalmasına neden olan elektroşok yöntemiyle avlananları protesto etti.



Balıkçılar, ellerindeki "Şok ile balık avlanmasını istemiyoruz", "Bu vahşete dur diyelim" ve "Bu göl bizim ekmek teknemiz" yazılı dövizlerle tepkilerini dile getirdi.



Balıkçı Şafak Çorum, gazetecilere yaptığı açıklamada, gölde önü alınamayan bir yasa dışı avlanmanın söz konusu olduğunu belirtti.



Elektroşok yöntemi nedeniyle gölde su ürünlerinin bitme noktasına geldiğini ifade eden Çorum, "Normal yollarla avlanan biz balıkçılar ise her gün attığımız ağları boş çekiyoruz, evimize ekmek götüremez, para kazanamaz hale geldik." dedi.



Balıkçı İbrahim Erdoğan da elektroşokla avlananlara tepki göstermek ve bu konuda farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini aktardı.



"SADECE BALIK AVLANMAKLA KALMIYORLAR, ANAÇ, YAVRULAR VE DİĞER TÜRLERİ DE KATLEDİYORLAR"



Elektroşokla avlanmanın hem kanunen yasak, hem de etik olmayan bir davranış olduğunu anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Geçen yıl komşu bir köyden 2 arkadaşımızı göle elektrik akımı vererek avlandığı için kaybettik. Hem can güvenliği yok, hem de bu davranış doğru ve kanuni değil. Balık ağla veya oltayla yakalanır. Göle elektrik akımı vermek vicdana sığmaz. Denetimlerin ve para cezasının artırılmasını istiyoruz. Gölde 3-5 sene öncesine kadar yeterince balık vardı, avlanabiliyorduk. Balığa çıktığımızda 15-20 kilo olsa da günlük nafakamızı çıkarabiliyorduk. Elektroşok yöntemiyle avcılık başlayınca gölde balık neredeyse kalmadı, bu yöntemle günlük ortalama 200-300, hatta 500 kilo balık tuttuklarını duyuyoruz. Kıyıda sadece balık avlamakla kalmıyorlar, anaç, yavrular ve diğer türleri de katlediyorlar. Bu vicdani değil, bir katliam oluyor. Bu konuda, vatandaşlarımızın da bu tür avcılık yapanları görmeleri halinde ihbar etmelerini istiyoruz. Böyle giderse çok değil birkaç sene içerisinde gölde balık kalmayacak."



Balıkçılar, yaptıkları açıklamaların ardından, ellerinde Türk bayrağı ve dövizlerle tekneleriyle gölde bir süre tur attı.