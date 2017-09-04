Bu ülkede terörün kökü kazınacaktır

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Milletimizin, vatandaşlarımızın şundan emin olmasını istiyorum. Bu ülkede terörün kökü kazınacaktır. Bu böyle biline." dedi.

Bakan Elvan, Mersin'deki Kurban Bayramı programı kapsamında beraberindeki Vali Ali İhsan Su ile Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret etti.



Burada şehitler için dua eden Elvan, daha sonra mezarlara karanfil bıraktı.



Elvan, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Bu şehitlerimiz, vatanımız, milletimiz, devletimiz, ay yıldızlı al bayrağımız için mücadele eden kardeşlerimiz. Onların mekanı, Peygamber efendimizin mekanından sonra en yüksek mekan olacak inşallah." diye konuştu.



Türk milleti için vatanının canı demek olduğunu ifade eden Elvan, vatan uğruna mücadele eden bir millete sahip olunduğu için şükredildiğini söyledi.



Bakan Elvan, terörle mücadele çalışmalarına da değinerek, şöyle konuştu:



"Şundan emin olalım, devletimiz, hükümetimiz olarak bu teröristlere yönelik, başta PKK terör örgütü olmak üzere her türlü terör örgütüne yönelik mücadelemiz devam edecek. Bunları teker teker inlerinden çıkarıp yok ediyoruz, yok etmeye de devam edeceğiz. Bu teröristlerden kurtulduğumuz an biz de rahata kavuşacağız ama tek bir terörist dahi kalmayıncaya kadar mücadele etmek bizim boynumuzun borcu. Bunu da gerçekleştireceğiz ve bu mücadelemizi sürdüreceğiz."



Bayrama rağmen asker ve polisin terörle mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Elvan, şunları kaydetti:



"Silahlı kuvvetler mensuplarımız, emniyet mensuplarımız, bu bayram günü, vatanımızın birliği, bütünlüğü, geleceğimizin selameti için sınır boylarında ve o yüksek dağlarda teröristlere karşı amansız bir mücadele veriyorlar. Allah onlardan razı olsun. O bizim evlatlarımızdan, o vatansever, cengaver, yiğit kardeşlerimizden Allah razı olsun. Onlar olduğu müddetçe Allah'ın izniyle biz daha da güçleneceğiz, büyüyeceğiz, ülkemizin önünü daha da açacağız. Milletimizin, vatandaşlarımızın şundan emin olmasını istiyorum. Bu ülkede terörün kökü kazınacaktır. Bu böyle biline."