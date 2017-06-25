Bu ülkede petrol ve gaz arama lisansı artık verilmeyecek

Çevre Bakanı Nicolas Hulot, çevresel etkileri dikkate alarak sonbahardan itibaren petrol ve gaz arama lisansı vermeyi durduracaklarını bildirdi.

Bakan olmadan önce de çok önemli çevreci aktivist olan Fransa Çevre Bakanı Nicolas Hulot, BFMTV televizyon kanalına verdiği mülakatta, bundan sonra kaya petrolü ve kaya gazı arama lisansları vermeyeceklerini belirtti.



Bu konuda sonbaharda bir yasa çıkaracaklarını ifade eden Hulot, daha önce verilmiş olan lisansların ise süreceğini vurguladı.



Bu önlemi çevre kirliliği faktörlerini azaltmak için kararlaştırdıklarına dikkati çeken Hulot, "Fransa'nın bütçesi o paralar olmadan da var olur, bana inanın." dedi.



Bakan Hulot, dizel fiyatı ile benzin fiyatının pompada satış rakamlarının birbiriyle aynı olması için de bir yasa önereceğini kaydetti.



Çevre kirliliğine daha fazla yol açan dizel yakıt Fransa'da benzine göre daha ucuz.