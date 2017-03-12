"Bu Türkiye düşmanlığının dışa vurumudur"

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, dün ve evvelsi gün Avrupa'da yaşananların tam da kötülüğün, İslam düşmanlığı, Türkiye düşmanlığı, yabancı düşmanlığı ve Erdoğan düşmanlığı üzerinden örgütlenmiş şekli olduğunu söyledi.

Numan Kurtulmuş," Sayın Dışişleri Bakanımızın uçağının indirilmemesi, ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızın maalesef konsolosluğumuza 30 metre kala durdurulması, sadece yolunu şaşırmış, mantıksız birkaç siyasetçinin ortaya koyduğu bir iş değildir. Örgütlü, planlı, Müslüman ve göçmen düşmanlığı üzerine oturan, Türkiye düşmanlığı üzerine oturan bir zihinsel altyapının dışa vurumudur." dedi.



Kurtulmuş, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası İyilik Ödülleri töreninde, Habil'le Kabil arasında başlayan iyilerle kötüler arasındaki mücadelenin bugün de devam ettiğini söyledi.



Maalesef kötülerin daha organize, yaygın ve başarılı olduğunu ifade eden Kurtulmuş, bu mücadelenin kıyamete kadar devam edeceğini dile getirdi.



Kurtulmuş, dünyada birçok ülkenin iç savaş, işgal ve bir takım terör örgütleriyle mücadele ettiklerini aktararak, "Yiyecek ekmeği, içecek temiz suyu olmayan memleketlerin ne yazık ki bir takım işgallerle, baskılarla ve askeri müdahalelerle karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Onlar örgütlü şekilde kötülük adına işlerini yaparken, masum milletleri, ülkeleri işgal ederek, terör örgütlerini onlara musallat ederken, bizim gibi iyilik için çırpınan milletler de mazlum milletlerin elinden tutarak, onların bulundukları bu durumdan kurtarılması için mücadele ediyoruz." diye konuştu.



"Onlar daha örgütlü, güçlü, yaygın. Ellerinde silahları, orduları, medyaları, propaganda araçları var." diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:



"İnşallah biz de aynı şekilde güçlü olarak, sadece mazlum milletlerin yarasını sarmak değil, onların gücünün arttırılmasını sağlamak zorundayız. Onun için bütün bu iyilik çabaları, aynı şeklide yeryüzünde kötülüğü organize edenlerin de korkulu rüyası olma çabalarını ve bunu yapanları tebrik ediyoruz. Dünyanın nimetlerini sömürüp, ekonomik zenginlik elde eden ve bunu, ürettikleri üstün teknolojilerle diğer ülkeler arasında büyük uçurum haline getirenler, dünyanın nimetlerini sömürüyorlar. Dünyanın yüzde 0,7'si dünyadaki bütün servetlerin yüzde 44'üne sahip. Böyle bir dünya yaşanabilir bir dünya değildir. Dünyanın bu hale gelmesi, kötülüğün ve kötülerin örgütlü ve güçlü olmasının sonucudur. Biz iyiler, Afrika'nın, Asya'nın aç ve muhtaç insanlarına yardım ederken, diğer taraftan bu dünyadaki sömürünün, iktisadi sömürünün ortadan kalkması için iyileri ve iyilikleri daha organize etmek durumundayız."



Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin 3 milyon Suriyeli sığınmacıyı rahatlıkla misafir ettiğini, gayrisafi hasıla bakımından bu konuda dünyanın birinci ülkesi olduğunu ifade etti.



Mülteci sorununu, evinden, yurdundan edilmiş insanların çözülmesi gereken bir insanlık sorunu olarak gördüklerini aktaran Kurtulmuş, mülteci düşmanlığı üzerinden siyaset yapanların ise bunu bir insanlık değil, şark, doğulu insanların sorunu olarak gördüğünü vurguladı.



- "AVRUPA'DA AÇIK BİR İSLAM KARŞITLIĞI GÖRÜYORUZ"



Kurtulmuş, Avrupa'da açık bir mülteci düşmanlığı yapıldığını aktararak, "Açık bir İslamofobi ve onların ortaya çıkarmış olduğu örgütlü bir İslam karşıtlığını görüyoruz. Bunun tezahürü olarak bu oyunları bozacak güçlü bir Türkiye olmasın diye, Türkiye düşmanlığı ortaya koyduklarını görüyoruz. Bunlara karşı güçlü bir lider olmasın diye Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden siyaset yaptıklarını görüyoruz." şeklinde konuştu.



Dün ve önceki gün Avrupa'da yaşananların tam da kötülüğün, İslam, Türkiye, yabancı ve Erdoğan düşmanlığı üzerinden örgütlenmiş şekli olduğunu belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:



"Sayın Dışişleri Bakanımızın uçağının indirilmemesi, ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızın maalesef konsolosluğumuza 30 metre kala durdurulması ve sonunda Hollanda'dan çıkarılması, sadece yolunu şaşırmış, mantıksız birkaç siyasetçinin ortaya koyduğu bir iş değildir. Örgütlü, planlı Müslüman, göçmen ve Türkiye düşmanlığının üzerine oturan bir zihinsel alt yapının dışa vurumudur. Güçlü olan, mazlum milletlere önderlik yapan bir Türkiye olmasın istiyorlar. Ne yaparsa yapsınlar, Türkiye mazlum milletlere önderlik yapmaya devam edecek. Birkaç gündür Avrupalı dostlarımıza tersinden söylüyoruz, düzünden söylüyoruz ancak bir türlü anlamıyorlar. En yakın zamanda anlayıp, mahcup olacaklarından, bizlerden ve Türkiye'den özür dileme noktasına geleceklerinden de eminiz."



Numan Kurtulmuş, Avrupa'daki siyasetçilere seslenerek, şunları aktardı:



"Bu gittiğiniz yol, yol değildir. Türk siyasetçilerinin, bakanlarının Türk toplumuyla buluşmasına müsaade etmiyorsunuz. Bu, İslamofobi ve ayak seslerini tüm Avrupa'da duyuran yeni faşizmin yükselen sesidir. Eğer böyle yapmaya devam ederseniz, aklınızı başınıza alıp, uluslararası siyasetin, hukukun kurallarına uymamaya devam ederseniz, yükselen bu faşizmin etkisi altında kalmaya devam ederseniz, inanın ki birkaç sene sonra Avrupa'da mutedil siyasetçilerin bile siyaset yapma zemini kalmayacak. Faşistler, sağcılar, aşırı ırkçılar, dünyanın her yerinde olduğu gibi Avrupa'nın her tarafından başını çıkartacak mutedil, barış yanlısı söz söyleyen, insan hakları, demokrasi ve eşitlikten bahseden bütün Avrupalı siyasetçileri de baskı altına alacaklardır. Hollanda'daki mutedil siyasetçilere, Almanya'daki, Fransa'daki, Avusturya'daki bütün siyasetçilere sesleniyorum; zihninizin arkasında var olan o geleneksel İslam düşmanlığını, şark karşıtlığını, o geleneksel göçmen karşıtlığını bir tarafa bırakın. İnsanlığın iyilik değerlerini yeniden özümseyin, demokrasinin, insan haklarının, barışın ve eşitliğin kurallarını tahkim edin. Aksini yapar, bugün devam ettiğiniz gibi devam ederseniz birkaç sene sonra Avrupa'da siyasetin zemini kalmaz, çok ciddi birtakım geri gidişleri hep beraber yaşarsınız."