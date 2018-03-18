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18 Mart 2018 14:50 | Son Güncelleme: 18 Mart 2018 15:24

Tansiyon yükseliyor: Bu tür şeyleri asla affetmeyiz: Rusya bunu unutmaz

Rusya’nın Londra Büyükelçisi Aleksandr Yakovenko, Moskova’nın eski Rus ajan Sergey Skripal’in zehirlenmesi davası ile ilgili Londra’nın sergilediği tavrı unutmayacağını söyledi.

Tansiyon yükseliyor: Bu tür şeyleri asla affetmeyiz: Rusya bunu unutmaz

Rus NTV televizyonuna konuşan Yakovenko, Londra'nın Skripal davası kapsamında Rusya'ya karşı sergilediği tutumla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Tarafımıza ültimatom niteliğinde suçlamalar yöneltildi. Bu tür şeyleri affetmeyiz. Çok aktif bir çalışma yapacağız, elbette hukuk çerçevesinde" ifadelerini kullandı.

Rus diplomat, Rusya'ya sürekli olarak suçlamalar yönelten Londra'nın Skripal davasıyla ilgili hala herhangi bir kanıt sunmadığını da sözlerine ekledi.

Etiketler: moskovarusya’nın londra büyükelçisi aleksandr yakovenkorus ajan sergey skripal


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