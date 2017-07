İçişleri Bakanı Soylu: Bu toprakların sahibi biziz, bu millettir

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombaladığı Ankara Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. İçişleri Bakanı Soylu, "Bu toprakların sahibi biziz, bu millettir." dedi.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliğine, şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra Soylu, eşi Hamdiye Soylu, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Sahil Güvenlik Komutan Vekili Tuğamiral Bülent Olcay, Ankara Valisi Ercan Topaca ile bazı milletvekilleri katıldı.



"Bir yanımızda hüzün var... Attığımız adımda, içtiğimiz suda, yürüdüğümüz yolda, baktığımız ağaçta, bayramlarımızda, kucaklaşmalarımızda ve çocuklarımızın mezuniyetlerinde hüzün var." ifadelerini kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir tarafımızda hüzün varken bir tarafımızda da büyük bir kahramanlık var. Bayrağı, anası, atası, toprağı, hürriyeti, namusu, kendine bırakılan için, kutsal emanet, ezan için ve 'Allahuekber' diyerek bu toprakları bize bırakan yiğitler için bir tarafımızda kahramanlık var." dedi.



Türk milletinin iffetine, topraklarının hürriyetine saldıranların Ankara Emniyet Müdürlüğüne de saldırdığını belirten Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kolumuzu, kanadımızı budamak, kırmak istediler. Ama bilemediler ki burada mücadele eden ve bugün hayatta olan kahramanlarımız, gazilerimiz ve o gün canını feda eden şehitlerimiz, geleceğimize ve tarihimize, bu memleketin kimsesiz olmadığını gösterdiler. Bu ülkeye saldıran hainler, birilerinden talimat alıp bu ülkeyi o talimat aldıklarına peşkeş çekmek isteyen kimileri zillet içindedir. Kimileri de Allah'a şükürler olsun ki bu toprakları bir daha göremeyecek kadar düşüklük içerisindedir. Bu toprakların sahibi biziz, bu millettir. 'Biz müslümanız, biz Türküz' diye bağıranlar... Biz toprakları şehitlerimizin kanlarıyla aldık ve ölene kadar da kimseye bırakmayacağız."



Konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamayan Soylu, "Kimse gözyaşlarımızı yanlış anlamasın. Bunlar acziyetin değil kahramanlığın gözyaşlarıdır. Bu gözyaşları, bu toprakları bize özgür ve hür yaşatmak için, biz yatağımızda uyurken bizi 'Allahuekber, Allahuekber' diye sabah namazına çağıran ve hürriyetimizin bir timsali olarak çağıran ve onu bugün bizle buluşturan şehitlerimiz içindir." dedi.



"O MECZUBUN UŞAKLARINA ZİLLET VE LANET NASİ̇P OLDU"



Türk milletinin çilekeş bi̇r millet olduğuna işaret eden Soylu, şunları kaydetti:



"Bu millet, sevdası, bereketi̇, medeni̇yeti̇, anlayışı, sorumlulukları ve yükü büyük, çok kıymetli topraklarda yaşayan bi̇r millettir. Bu azi̇z millet, mücadeleni̇n, kavganın her türlüsünü görmüş ve hepsinin de üstesinden gelmiş bi̇r millettir. Çok ihanetler gördük, çok hainlikler gördük ama 15 Temmuz kadar sinsi olanı, onun kadar yakınımıza sokulanı belki de daha önce hi̇ç görmedik. Ama elhamdülillah sonuç değişmedi. 40 yıl hazırlık yaptılar, hi̇ç beklemediğimiz anda saldırdılar. Cenabıallah'ın izniyle milletimiz yi̇ne gali̇p geldi. Bi̇zi̇m evlatlarımıza şehadet, o meczubun uşaklarına da zillet ve lanet nasi̇p oldu."



Türk milletini güçlendiği, geliştiği ve ayağa kalktığı için 15 Temmuz darbe girişimine maruz kaldığını dile getiren Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu azi̇z millet güçlendiği, geliştiği, dünyada mazlumun sesi̇ haline geldiği ve birilerinin karakolu olmayı reddettiği i̇çi̇n bu i̇şlerle bi̇zi̇ karşı karşıya bıraktılar. Bi̇zi̇m evlatlarımız, sadece bu devlet i̇çi̇n şehit olmamışlardır, aynı zamanda dünya mazlumlarının son kalesini savunmak i̇çi̇n şehit olmuşlardır. 15 Temmuz darbe girişiminin ana hedeflerinden bi̇ri̇ de i̇şte şu anda bulunduğumuz Ankara Emniyet Müdürlüğü bi̇nasıdır. Devleti̇n kendilerine emanet ettiği helikopterlerle, si̇lahlarla, bi̇zi̇m evlatlarımıza kurşun sıktılar. Emi̇n olunuz Ankara Emniyetine kurşun sıkanlar, PKK'lı teröri̇stlere dahi öyle i̇natla saldırmadılar. Çünkü atasözümüzdeki gi̇bi̇, 'İt i̇ti̇ ısırmaz'.' PKK'lıların zihniyeti neyse, bunların ki̇ de aynıdır.



İçi̇şleri̇ Bakanlığı olarak, bu törende ve diğer törenlerde bakanlık kurumsal ki̇mliğimizin yanı sıra bi̇r şehit ailesi ki̇mli̇ği̇yle gazi ailesi kimliğiyle de bulunuyoruz. İçi̇şleri̇ Bakanlığı, her türlü terörle mücadelesi bakımından bütün unsurlarıyla beraber bi̇r şehit ailesi halindedir. Allah, hem bu mekanda hem de bu ülkeni̇n her noktasında şehadete erişmiş bütün kardeşleri̇me rahmetiyle, mağfiretiyle muamele eylesin."



Bakan Soylu, konuşmasının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehitlerin fotoğraflarına karanfil bıraktı. Bu sırada bazı şehit yakınlarının fenalaştığı görüldü.



"AKILLARINI BİR MECZUBA VERMİŞ CANİLER"



Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ise 15 Temmuz'da siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin darbe karşıtı tavırları, medya kuruluşlarının darbeyi lanetleyen yayınları ve milletin birlik, beraberlik içerisinde meydanlara çıkarak mücadele etmesi sayesinde, "akıllarını bir meczuba kiraya vermiş canilerin" planlarının bozulduğunu belirtti.



Milletimin imanı karşısında tankın, tüfeğin, uçağın ve helikopterlerin çaresiz kaldığını, ikinci bir Kurtuluş Savaşı mücadelesi verildiğini vurgulayan Altınok, şöyle devam etti:



"Milletimiz, meydanlarda elinde şanlı bayrağımızla vücutlarını siper ederek dünyaya demokrasi dersi verdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünün değerini bir kez daha kanıtladı. Türk polis teşkilatı da bu vahim hadiseden sonra hızla ve etkin bir şekilde, devletimizin içine sinmiş bu şer kurumlarını bulup hak ettikleri cezaların verileceği yüce Türk adaletine teslim etmiştir. Bundan sonra da bu ve benzer odakların devletimize sızmaya çalışması ve milletimize bu tür üzüntülerin yaşatılmasına asla izin verilmeyecektir. Türk polisi, yalnızca milletin hizmetinde seçilmiş meşru iradenin emrinde ve demokratik hukuk düzeni çerçevesinde bütün birimleriyle suç ve suçluyla mücadelesine kararlılıkla devam edecektir."