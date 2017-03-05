Tünelin ucunda ışık göründü bu örgüt bitecek

Başbakan Yıldırım "Bu topraklar üzerinde hiçbir kimsenin, hiçbir etnik gurubun diğerine üstünlüğü olamaz. Bu ülkenin, bu ay yıldızlı bayrağın altında yaşayan bütün vatandaşlarımız başımızın tacıdır." dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Bingöl 15 Temmuz Demokrasi̇ Meydanı'ndaki mitinginde halka hitap etti.



Başbakan Binali Yıldırım, "Bu topraklar üzerinde hiçbir kimsenin, hiçbir etnik gurubun diğerine üstünlüğü olamaz. FETO'nun itleri de kendisi de hesap verecek. Bu ülkenin, bu ay yıldızlı bayrağın altında yaşayan bütün vatandaşlarımız başımızın tacıdır. Zazalar başımızın tacıdır, Kürtler başımızın tacıdır, Türkler başımızın tacıdır, Araplar, Romanlar, Türkmenler, ne kadar etnik grubumuz varsa başımızın tacıdır." dedi.



"FETO DA PKK DA DEAŞ DA BİTECEK"



Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:



"Tünelin ucunda ışık göründü. Teröre büyük darbe vurduk, artık can çekişiyorlar. 16 Nisan'dan sonra size söz veriyorum, Bingöl Meydanı'nda söz veriyorum, bu örgüt bitecek.



Bu milletin düşmanı katiller, Kandil'deki sözde ağa babaları ne diyorlar? Burayı dikkatli dinleyin. Kandil'dekiler diyor ki 'Sandıktan evet çıkarsa, biz biteceğiz.' Biteceksiniz, korkunun ecele faydası yok, biteceksiniz. Allah'ın izniyle sandıktan 'evet' de çıkacak FETO da bitecek, PKK da bitecek, DEAŞ da bitecek."