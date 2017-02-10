Bu sistem bileklerimizde prangaydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sistem var ya bu sistem, bu bizim bileklerimizde prangaydı. 16 Nisan'da bileklerimizdeki bu pranganları söküp atmaya var mıyız?" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aksaray'da Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi ve yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bu sistem var ya bu sistem, bu bizim bileklerimizde prangaydı. 16 Nisan'da bileklerimizdeki bu pranganları söküp atmaya var mıyız? Türkiye, yönetim sistemini değiştirme yolunda önemli bir kavşağa geldi. Bugün buraya gelirken imzayı attım ve şimdi süre başladı. İnşallah 16 Nisan'da benim aziz milletim sandığa gidiyor." dedi.



Erdoğan, "15 Temmuz'da bu millet göğsünü tanklara siper etti mi, F-16'lara siper etti mi, helikopterlere siper etti mi? İşte şimdi 16 Nisan geliyor. 16 Nisan'daki 'evet' aynen bunun tekrarıdır." diye konuştu.



"Anayasa değişikliğiyle getirilen Cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemi yani başkanlık sistemi, Türkiye'nin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini koruyarak hedeflerine ulaşma konusunda verdiği mücadeleyi güçlendirecektir." diyen Erdoğan, şunları söyledi:



"Çift başlılık kalkıyor. Artık burada kendi kabinesiyle tek otorite ama bir özellik daha var, bazıları Amerika ile karıştırıyor, hayır. Bunun adı Türk tipi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Biz farklı bir sistemle geliyoruz yani cumhurbaşkanının aktif olarak bir partisi olacak. Buna ne diyoruz, 'evet' mi?"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye adeta ikinci bir kurtuluş savaşı veriyor. Bu savaşı hem cephede hem de ekonomiden diplomasiye tüm alanlarda veriyoruz. Artık Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi, 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır' diyordu ya biz de 'Bu mücadele bütün vatandır, bütün dünyadır' diyoruz." dedi.



Erdoğan, "Tek adamcılık kimde var? Şu anamuhalefetin geçmişinde var. Onlarda var tabii, bu CHP zihniyetinde var. Tek adamcılık bunlarda. Bunların il başkanları, bulundukları illerin valiliğini yapmışlardır, bunları biliyor muyuz gençler? Bunlarda var bu tür şeyler. İşte 16 Nisan'da bunlara bunun hesabını sormaya var mıyız?" diye konuştu.