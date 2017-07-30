"Bu sezon güzel bir Trabzonspor izleyeceğiz"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, transferlerin birkaç gün içinde sonuçlanacağını söyledi.

Usta, bordo-mavili kulübün 50. yıl kutlamaları çerçevesinde Gurbetçi Gençler taraftar grubunun Sütlüce Parkı'nda düzenlediği etkinliğe katıldı.



Başkan Usta yaptığı konuşmada, "İki, üç gün içinde hep beraber mutlu olacağız. Bu sezon güzel bir Trabzonspor izleyeceğiz. Hepimizin mutlu olacağı, hepimizi heyecanlandıran ve arkasından koşacağı harika takımı sizlere izletmenin çabası içindeyiz." şeklinde konuştu.



Konuşması sık sık Burak Yılmaz tezahüratlarıyla kesilen Muharrem Usta, şunları kaydetti:



"Milyonlarca Trabzonsporlu takımımız için iz bırakanları, büyük iş yapanları unutmadığı gibi bundan sonra da unutmayacak. Sabırsızsınız, 'Geç oldu, geciktik' diyorsunuz. Herkes transferleri merak ediyor. Trabzonspor'da benim de çok görmek istediğim oyuncularımız var, belki biraz gecikti ama 2 Ağustos'a üç günümüz var. Ne istediğinizin farkındayız, ihtiyacımızı biliyoruz. Bu işin sonlanması büyük ihtimalle Trabzon'daki 2 Ağustos şenliğine yetişecek. Trabzon'daki 50. yıl kutlamalarımıza sizin de bizim de istediğimiz oyuncuları yetiştirmek için gayret içindeyiz."



"TRABZONSPOR TARİHİNİN EN ÖNEMLİ ŞAMPİYONLUĞU 2010-2011 ŞAMPİYONLUĞUDUR"



Bordo-mavili takımın bugüne kadar çok önemli şampiyonluklar kazandığını hatırlatan Usta, "Trabzon çok değerli şampiyonluklar aldı. Bundan sonra da alacağız. Biz aslında şampiyonluğu yakın bir zamanda yaşadık. Yeniden şampiyonluklara ihtiyacımız var ama herhalde Trabzonspor tarihinin en önemli şampiyonluğu 2010-2011 şampiyonluğu olacaktır. 7. şampiyonluğumuz olan 2010-11 şampiyonluğuna da saplanıp kalmayacağız. Daha nice şampiyonluklar için yola devam ediyoruz. Bu sene muhteşem bir Trabzonspor'u hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.



Trabzonspor camiasının yeni başarılara ihtiyacı olduğunu vurgulayan Muharrem Usta, "Bundan sonra da nice büyük tarihler yazmak için el ele vererek, kenetlenerek Trabzonspor'un arkasından büyük başarılara koşmak için hep beraber yolculuğa devam edeceğiz. Trabzonspor büyük bir marka. Dünyanın neresine gidersek gidelim bu heyecanı her yerde görüyoruz. Hepimizin yeni başarılara ihtiyacı var. Yeni başarılar ve şampiyonluklar için olağanüstü gayretle koşturuyoruz. Birlikte büyük başarılara imza atacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.



TRABZONSPOR'UN 50. YILI MEŞALELERLE KUTLANDI



Sütlüce Parkı'nda düzenlenen etkinlikte binlerce bordo-mavili taraftar bir araya geldi.



Sanatçıların konserleri ve yöresel oyunlara sahne olan organizasyona Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta'nın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Etkinliğin son bölümünde çok sayıda Trabzonspor taraftarı Sütlüce sahilinde meşaleler yakarak bordo-mavili kulübün 50. yılını kutladı.





