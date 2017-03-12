Bu sezon derbilerin galibi F.Bahçe

Fenerbahçe, bu sezon futbol, basketbol ve voleybol branşlarında oynanan 10. derbide de Galatasaray'a üstünlük sağladı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasındaki derbi karşılaşmasında Galatasaray Odeabank ile Fenerbahçe karşı karşıya gelirken, gülen taraf konuk ekip oldu.



Galatasaray Odeabank, taraftarının büyük desteği altında oynadığı karşılaşmanın önemli bölümünü üstün götürürken, son çeyrekte etkili bir oyun sergileyen Fenerbahçe, müsabakadan 79-75 galip ayrıldı.



Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde 50-35'lik skorla farkı 15 sayıya kadar çıkaran sarı-kırmızılılar, ardından Fenerbahçe'nin son çeyrekte 57-56 öne geçmesini önleyemedi. Son bölümde oyunu kontrolü altında tutan Fenerbahçe, maçı kazanmayı başardı.



Bu sonuçla Fenerbahçe ligde 19. galibiyetine ulaşırken, Galatasaray Odeabank ise 9. yenilgisini yaşadı.





- ERGİN ATAMAN'A TEPKİ VE DESTEK





Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisi ve desteğiyle karşılaştı.



Maçın bitmesinin ardından bazı taraftarlar, "Ataman istifa" tezahüratları yaparlarken, bu esnada tribünlerden Ataman'a destek geldi. İstifa tezahüratlarının yapıldığı anda diğer taraftarlar ıslıklarla karşılık verdi.



Taraftarlar arasında zaman zaman gerginlik yaşandığı da görüldü.



Başantrenör Ataman'ın ise bu tezahüratlara gülerek karşılık vermesi dikkati çekti.





- SAHAYA YABANCI MADDELER ATILDI





Karşılaşmanın henüz başında ve son bölümünde sahaya yabancı maddeler atıldı.



Maçın 3. dakikasında hakem kararlarına tepki olarak sahaya pet şişe, bozuk para ve su şişeleri atılması üzerine, uyarı anonsu yaptırıldı.



Müsabakanın bitimine 18 saniye kala ise Fenerbahçe'nin 76-70 öne geçmesinin ardından sahaya yine çok sayıda yabancı madde atıldı.



Daha sonra çevik kuvvet polisi kalkanlarla sahayı çevreleyerek, müsabaka bitiminde olay çıkmaması için önlem aldı.





- MELİH MAHMUTOĞLU'NA TRİBÜNLERDEN TEPKİ





Fenerbahçeli oyuncu Melih Mahmutoğlu, karşılaşma boyunca Galatasaray taraftarlarının tepkisini aldı.



Ligin ilk yarısında oynanan maç öncesi yaptığı açıklamada sarı-kırmızılı oyuncu Göksenin Köksal ve başantrenör Ergin Ataman'ı hedef alan sarı-lacivertli basketbolcu, Galatasaray taraftarının hedefi oldu.



Oyuna girmesinin ardından ıslıklarla karşı karşıya kalan Melih'e yönelik olarak zaman zaman küfürlü tezahüratlara da bulunuldu.





- OBRADOVİC'İN 200. GALİBİYETİ





Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Galatasaray Odeabank önünde alınan sonuçla Fenerbahçe kariyerinde 200. galibiyete ulaştı.



Sarı-lacivertlilere 2013 yılında gelen Sırp başantrenör, takımıyla 267. resmi maçına, Galatasaray Odeabank karşısına çıktı. Fenerbahçe'nin sarı-kırmızılı ekibi mağlup etmesiyle Obradovic, takımının başında galibiyet sayısında 2. kez dalya sevinci yaşadı.



Fenerbahçe ile 4. sezonunu geçiren tecrübeli başantrenör, bu galibiyetle birlikte sarı-lacivertli takımın başında, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 111, THY Avrupa Ligi'nde 75, Türkiye Kupası'nda 12 ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da 2 olmak üzere toplamda 200. kez galibiyet sevinci yaşamış oldu.





- DERBİLERDE FENERBAHÇE'NİN FİRESİ YOK





Fenerbahçe, bu sezon futbol, basketbol ve voleybol branşlarında Galatasaray'a karşı çıktığı 10. derbiyi de galibiyetle tamamladı.



İki takımın bu sezon 3 branşta oynadığı derbilerde alınan sonuçlar şöyle oldu:



Futbol:



Fenerbahçe-Galatasaray: 2-0



Erkek Basketbol:



Galatasaray Odeabank-Fenerbahçe: 87-103



Fenerbahçe-Galatasaray Odeabank: 92-74



Fenerbahçe-Galatasaray Odeabank: 85-80



Galatasaray Odeabank-Fenerbahçe: 75-79



Kadın Basketbol:



Fenerbahçe-Galatasaray: 77-55



Erkek Voleybol:



Fenerbahçe-Galatasaray: 3-0



Galatasaray-Fenerbahçe: 1-3



Kadın Voleybol:



Galatasaray-Fenerbahçe: 1-3



Fenerbahçe-Galatasaray: 3-1



