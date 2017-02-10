Valilikten ikinci el elektronik satışına kimlik şartı

Şanlıurfa Valiliği, ikinci el elektronik cihaz alım satım işlemleri sırasında alıcı-satıcı kimlik bilgileri alınmadan herhangi bir işlem yapılmaması şartı getirdi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ikinci el elektronik cihaz alım-satımı ve hat tahsis işlemleri yapan iş yerleriyle ilgili olarak, yabancı uyruklu ve şüpheli şahısların iletişim konusunda sahte isim veya kimlik bilgileri kullanarak hat tahsisi yaptığının tespit edildiği belirtildi.



Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 56. maddesi 3. fıkrasında "Abonelik tesisi için gerekli kimlik belgeleri örneği alınmadan işletmeci veya adına iş yapan temsilcisi tarafından abonelik kaydı yapılmaz" hükmünün bulunduğu aktarılan açıklamada, şöyle denildi:



"İkinci el elektronik cihaz alım satımlarında alıcı-satıcı kimlik bilgileri alınmadan yapılan işlemler suçtur ve ilgili maddeye göre cezai işlem uygulanacaktır. İkinci el elektronik cihaz alım satım işlemleri esnasında alıcı-satıcı kimlik bilgileri alınmadan herhangi bir işlem yapılmayacak, bahse konu işyerleri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde belirlenecek bir iletişim kanalı ile cihaz veya hat satın alacak yabancı uyruklu ve şüpheli şahısların fotoğraflarının Asayiş Şube Müdürlüğüne ivedi şekilde gönderilmesi sağlanacak, ikinci el elektronik cihazların satışını yapan işletmelerin çalışanlarına bu hukuki durum tebliğ edilecek, ikinci el elektronik cihaz alım ve satımı üzerine faaliyet gösteren iş yerleri; kişilerin kimlik ve adres bilgilerine, eşya miktar ve özelliklerini belirtir form tanzim edilerek kolluk kuvvetleri tarafından istenilmesi durumunda formun ve faturanın ibraz edilmesi sağlanacaktır. Tanzim edilen form bir yıl sürece saklanacaktır."



Açıklamada, belirtilen hususların, tebliğ tarihinden başlamak üzere yerine getirilmesi, yerine getirilemeyecek bir durum söz konusu olması halinde yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, belirtilen hususlara uyulmaması durumunda ilgili madde gereği, öngörülen idari para cezasının uygulanacağı kaydedildi.