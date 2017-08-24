Bu referandum Türkiye için gerekirse savaş sebebi sayılmalıdır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, IKBY'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı referandum kararına ilişkin, " Bu referandum Türkmenlerin, Türkiye'nin tamamen aleyhinedir. Bu referandum Türkiye için gerekirse savaş sebebi sayılmalıdır." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, IKBY'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı referandum kararına ilişkin, "Barzani'nin, Türkmen kentlerini kapsamına alan referandum hazırlığının sonuna kadar karşısında yer alınmalıdır. Bilinmelidir ki muhtemel bu referandum, Kürdistan provasıdır. Bu referandum Türkmenlerin, Türkiye'nin tamamen aleyhinedir. Bu referandum Türkiye için gerekirse savaş sebebi sayılmalıdır." ifadelerini kullandı.



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"MHP, DIŞ POLİTİKADA HÜKÜMET VE DEVLETİN YANINDADIR"



MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türk milleti, Almanya'nın şamar oğlanı, kum torbası, stres topu, canı sıkılınca azarlayacağı tutsak ve aciz bir yığın, kuru bir kalabalık değildir. Herkes haddini bilecektir. Türkiye Cumhuriyeti, önüne gelenin posta koyacağı, parmak sallayıp hizaya getireceği yeni yetme çadır devleti hiç değildir. Bu çerçevede MHP, dış politikada hükümet ve devletin yanındadır, Almanya'ya karşı izlenen politikaları doğru bulduğundan, samimiyetle desteklemektedir." dedi.



"CHP BUNDAN SİYASİ ÇIKAR SAĞLAMA HEVESİNDEDİR"



MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutuklanacağı iddialarına ilişkin, şunları kaydetti:



"Bize göre anamuhalefet partisi liderinin tutuklanmasıyla ilgili polemikler demokrasi hayatımıza zarar vermekte, siyasi havayı kirletmektedir. Bilinçli, sistematik, defolu, kara bir kampanya tedavüldedir. CHP ise bundan siyasi çıkar sağlama hevesindedir. Türkiye'yi yabancı ülkelere şikayet eden Sayın Kılıçdaroğlu'nun, ortada fol yok, yumurta yokken, yalnızca Cumhurbaşkanının anlık bir beyanından anormal sonuçlar üretmesi, muhalefetin güçlenmesini kelepçeye bağlaması bize göre trajikomiktir."