'Bu mücadeleyi sadece filmlerde görebiliriz'

Bitlis Polis Özel Harekat (PÖH) Şubesi ekipleri, bir taraftan terör örgütüne karşı başarıyla mücadele ederken, diğer taraftan da bölgede arama tarama faaliyetleri ile eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Özel Harekat ile Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat timleri, bölgede olumsuz hava koşulları ve zorlu doğa şartlarına rağmen terör örgütü PKK'ya karşı başarılı operasyonlarına devam ediyor.



Kış mevsimine uygun kıyafet ve donanımlarla Tatvan ilçesindeki Anadere-Kesan Deresi bölgesinde 22-28 Mart tarihlerinde "Şehit Uzman Jandarma 1 Kademeli Çavuş Ömer Doğan Operasyonu"nu gerçekleştiren güvenlik güçleri, ikisi İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nde gri kategoride yer alan 12 teröristi ölü ele geçirdi, bir teröristi de yakaladı.



Operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



ARAMA TARAMA FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR



Bitlis Polis Özel Harekat Şubesi ekipleri de kararlılıkla yürüttükleri operasyonların yanı sıra bölgedeki dağlarda arama tarama faaliyetlerini ve eğitimlerini sürdürüyor.



Terör saldırılarını engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek için bölgede geniş çaplı faaliyetler gerçekleştiren güvenlik güçlerinin fedakarca mücadelesi takdir topluyor.



Dağlık alanlarda güvenli gördükleri bölgelerde atış eğitimleri gerçekleştiren özel timler, terörle mücadeleye "Daima hazır" olduklarının mesajını veriyor.



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"BU MÜCADELEYİ SADECE FİLMLERDE GÖREBİLİRİZ"



Vali Ahmet Çınar, güvenlik birimlerinin teröristlere karşı başarılı operasyonlar yaptığını söyledi.



Güvenlik birimlerinin kentteki dağlık ve ormanlık alanlardaki stratejik noktalara kış mevsimi boyunca operasyon düzenlediğini anlatan Çınar, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bazen 1,5-2 metre karın altında sığınak aradılar. Birçok sığınağı da buldular. Bunların bir kısmı boştu. Sığınaklar, mühimmatlar ve yaşam malzemeleriyle doluydu. Onlar imha edildi. Bir kısmında da içerisinde teröristlerin bulunduğu sığınaklar tespit edildi. Bunların tamamı imha edildi. Güvenlik güçlerimiz, dünyanın bütün egemenlerinin her türlü saldırıya geçtiği bu tarihin en kritik döneminde, terör örgütlerine karşı canlarını ortaya koyarak, bu vatanın bekası ve milletin huzuru için çok çetin mücadele ediyorlar. Bu tür mücadeleyi sadece filmlerde görebiliriz. Dolayısıyla bütün millet olarak onlara hem dua ediyoruz hem de minnettarlığımızı ve teşekkürlerimizi ifade ediyoruz."