Bu millette bu heyecan var

26 Ağustos 1071 tarihinde beyaz atına binerek kefenini giyen Sultan Alparslan'ın kazandığı muhteşem bir zafer var, Malazgirt Zaferi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "26 Ağustos 1071 tarihinde beyaz atına binerek kefenini giyen Sultan Alparslan'ın kazandığı muhteşem bir zafer var, Malazgirt Zaferi. İşte onun bininci yılında Türkiye küresel bir güç olacak ve 21'inci asra kesinlikle mührünü vuracaktır. Bu millette bu heyecan var." dedi.



AK Parti Niğde İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Eroğlu, burada partililere hitap etti.



Her seçimde olduğu gibi 16 Nisan'da gerçekleştirilen halk oylamasında da Niğde'nin büyük desteğini aldıklarını belirten Eroğlu, verdikleri desteklerden dolayı Niğdelilere teşekkür etmek için bu ziyareti gerçekleştirdiğini ifade etti.



AK Parti Niğde teşkilatının her seçimde partilerinin yüzünü ak ettiğini anlatan Eroğlu, "En son halk oylamasında yüzde 60 oyla destan yazdınız, sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Türkiye'de istikrar varsa bunu size borçluyuz. Düşünün her 3 kişiden ikisi AK Parti’ye destek veriyor. AK Parti dünyanın en büyük siyasi organizasyonudur. Bu anayasa değişikliğiyle birlikte sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yuvaya döndü. 21 Mayıs'taki kongreyle de genel başkanımız oldu. Bu bakımdan genel başkanımızın liderliğinde Türkiye hakikaten daha da büyüyecek. Türkiye büyük hedefler ortaya koydu." diye konuştu.



"TÜRKİYE 21'İNCİ ASRA KESİNLİKLE MÜHRÜNÜ VURACAKTIR"



Bakan Eroğlu, AK Parti hükümetleri döneminde yerine getiremeyecekleri işlerin sözünü vermediklerini, ne söz verdilerse hepsini yerine getirdiklerini aktardı.



Niğde'de 14 tesisin temelini atacaklarını hatırlatan Eroğlu, "Eski Türkiye'de bir kulübenin temelini atmak için bakanlar kurulu gelirdi. 14 tane tesisin temelini atmaya geldik. Eski Türkiye'de 50 yılda yapılan 180 baraj vardı. Biz 12 yılda 431 baraj, bin tane gölet yaptık. Baraj yapımında dünyada ilk 3’e giriyoruz. Göletlerde dünya liderliği bizde. Şimdi 3 yıl zarfında 1071 gölet yapacağız." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin önünde çok büyük hedefler olduğunu, bu hedeflere ulaşmak için çok çalışacaklarını ifade eden Eroğlu, şöyle devam etti:



"Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına taşıma hedefimiz var. 26 Ağustos 1071 tarihinde beyaz atına binerek kefenini giyen Sultan Alparslan'ın kazandığı muhteşem bir zafer var, Malazgirt Zaferi. İşte onun bininci yılında Türkiye küresel bir güç olacak ve 21'nci asra kesinlikle mührünü vuracaktır. Bu millette bu heyecan var. Milletimiz büyük bir millet, dolayısıyla da 15 Temmuz'da bunu gösterdi. 15 Temmuz alçak hain darbe girişiminde Niğde tüm ilçeleri de dahil kahramanca direndi. Niğde'nin 6 tane 15 Temmuz şehidi var. 250 şehidin 6'sı Niğde'den Allah onlardan da razı olsun."



Eroğlu, daha sonra Belediye Başkanı Faruk Akdoğan'ı ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.