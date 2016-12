"Bu milleti asla bölemeyeceksiniz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstediğiniz kadar terör estirin, bu milleti asla bölemeyeceksiniz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yaklaşık 1,5 yıldır süren yoğun terör eylemleri sebebiyle sevinçlerimizi ağız tadıyla yaşayamıyoruz. Terörün amaçlarından biri ülkemizi ve milletimizi asıl çalışmalarından, hedeflerinden kopartıp, kendi kısır gündemine hapsetmektir. Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Terörle mücadelemizi kesintisiz ve kararlı bir şekilde yürütürken yatırımlarımızı yapmaya, projelerimizi hayata geçirmeye, hedeflerimize doğru yürümeye de devam edeceğiz." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Hamad Al-Sani ile "Şenol Güneş" ismi verilen Trabzon Akyazı Spor Kompleksi ve Yapımı Tamamlanan Tesislerin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.



Törende yaptığı konuşmaya Katar Emiri Sani ve tüm Trabzonluları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların "terörü lanetleyen" tezahüratları üzerine, "Bu yolda hep beraber can vermeye hazırız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." karşılığını verdi.



Başbakanlık Toplu Konut İdaresince (TOKİ) Akyazı'da yaptırılan spor kompleksi ve stadyumun adının Şenol Güneş Kompleksi olduğunu açıklayan Erdoğan, Güneş'in Türk sporuna verdiği hizmetleri anlattı.



Şenol Güneş'in Türk Milli Takımı'na dünya üçüncülüğü kazandırdığını, milli takımın yıllarca başarıyla kaleciliğini, kaptanlığını yaptığını ve Trabzonspor'un güçlü olduğu dönemde takımın kalecisi olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Bizde güzel bir söz var, 'Marifet iltifata tabidir, iltifatsız marifet zayidir' diye. Biz, bu ülkede emeği olanları, taş üstüne taş koyanları ödüllendirmesini bilen bir milletiz. Bunun kıymetini bilmenin de huzuru içindeyiz." diye konuştu.



Spor kompleksi ve stadyumun inşaatında emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, sadece stadın değil birçok yatırımın da açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, tüm yatırımların Trabzon'a hayırlı olmasını diledi.



Açılışa katılıp sevinçlerini paylaşan Katar Emiri Sani ve bakanlarına da şükranlarını sunan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Zira biz, bugün Trabzon'da aynı zamanda Türkiye-Katar arasında yüksek düzeyli bir istişari komite toplantısını yaptık. Bugüne kadar ne yaptık, bundan sonra ne yapacağız, aramızda bunları konuştuk. 15 anlaşmayı bugün burada imzaladık. Birinci toplantıyı Katar'da yapmıştık, 17 imza atmıştık, bugün de burada 15 imza attık. O 17 anlaşma yürüyor. Şimdi de bu imzalarla yeni adımlar atıyoruz. İnşallah bunlardan temenni ederim ki Trabzon da nasibini alacaktır. Hele hele bugün helikopterle Trabzon'un üzerinde dolaşırken, Trabzon'un dağlarını, o kar dolu dağların zenginliklerini dolaşırken kendisi de hayran kaldı, 'Niye buralarda kayak tesisi yapmıyorsunuz' diye bunu da sordu. Temenni ederim ki onlara da kavuşuruz. Onların da altyapısını ayrıca yapmamız lazım tabii. Onun için oteller yapmaya hazır olduklarının müjdesini de ayrıca verdiler."



- "BU TUZAĞA DÜŞMEYECEĞİZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de meydana gelen hain terör saldırısının bugünkü sevinci gölgelediğini, programın çok daha farklı olduğunu belirterek, "İşin bugünkü eğlence faslını bir kenara koyduk. İnşallah bu eğlenceleri farklı bir zamanda yaparız ama bu acımıza gölge düşürmeyelim dedik. Yaklaşık 1,5 yıldır süren yoğun terör eylemleri sebebiyle sevinçlerimizi ağız tadıyla yaşayamıyoruz. Terörün amaçlarından biri ülkemizi ve milletimizi asıl çalışmalarından, hedeflerinden kopartıp, kendi kısır gündemine hapsetmektir. Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Terörle mücadelemizi kesintisiz ve kararlı bir şekilde yürütürken yatırımlarımızı yapmaya, projelerimizi hayata geçirmeye, hedeflerimize doğru yürümeye de devam edeceğiz." diye konuştu.



İstanbul'da salı günü Avrasya Tüneli'nin açılışını yapacaklarını dile getiren Erdoğan, denizin altından Avrupa'dan Asya'ya çift katlı tünelden araçların geçmeye başlayacağını söyledi. Erdoğan, "İstediğiniz kadar terör estirin, bu milleti asla bölemeyeceksiniz. Ben inanıyorum ki onlar teröre koştukça, benim milletim birliğe koşacak. Daha güçlü olacağız ve tek kişi bunlardan kalmayıncaya kadar devam edeceğiz." dedi.



Şehitlerin ve gazilerin her birinin bu toprakları tekrar tekrar vatan haline getirme mücadelesinin beratları olduğunu belirten Erdoğan, "Her bir şehidimizin hatırası sonsuza dek yüreğimizde yaşayacaktır." ifadesini kullandı.



Kayseri'de, İstanbul'da, terörle mücadelede, Fırat Kalkanı Harekatı'nda ve 15 Temmuz darbe gecesinde şehit olanlara rahmet dileyen Erdoğan, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" vurgusu yaptı.



"İşte bizim Rabiamız bu. Biz bu yolda böyle yürüyeceğiz." ifadesini kullanan Erdoğan, tüm eserlerin Trabzon'a ve millete hayırlı olması dileğinde bulundu.



- BAŞLAMA VURUŞU ERDOĞAN'DAN



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından açılış törenine geçildi. Erdoğan kurdela kesimi öncesi, Trabzonspor’a katkıları dolayısıyla Katar Emiri Sani’ye teşekkürlerini ileterek, "Bu yatırımlarla birlikte yeni yatırımları da Trabzon’un takip edeceğini hatırlatmak istiyorum. Askerimizin, polisimizin tekraren gözlerinden öpüyorum. Milletimizin başı sağolsun diyorum, ailelerine sabırlar diliyorum.” dedi.



Erdoğan, daha sonra Trabzonspor’un efsane futbolcuları arasındaki maçın başlama vuruşunu yaptı. Tribündeki taraftarların "Reis buraya" şeklindeki tezahüratları üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, tribünlere giderek taraftarları selamladı. Erdoğan, stadın deniz tarafındaki kalesine ilk penaltı atışını da yaparak gole çevirdi.



Açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, bazı bakanlar ve milletvekilleri ile spor camiasından çok sayıda isim de katıldı.



Tören öncesinde Trabzonspor’un tarihini anlatan bir tanıtım filmi gösterildi. Şehitler için yapılan saygı duruşunun ardından Katar ve Türk milli marşları dinlenildi. Milli marşlar okunurken tribünlerden Türk bayrağı ve "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" yazan dev pankart açıldı. Şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, dua edildi.

