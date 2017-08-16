Bu millet size öyle bir ders verecek ki doğrulamayacaksınız

Başbakan Yıldırım, "15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' diyerek, 15 Temmuz'a 'tiyatro' diyerek, şehitlerimizin yakınlarıyla, gazilerimizle alay edenler hazır olun bu millet size öyle bir ders verecek ki artık yerinizden doğrulamayacaksınız." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım,"15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' diyerek, 15 Temmuz'a 'tiyatro' diyerek, şehitlerimizin yakınlarıyla, gazilerimizle alay eden o ana muhalefet partisinin genel başkanları, vekilleri hazır olun, bu millet size öyle bir ders verecek ki artık yerinizden doğrulamayacaksınız." dedi.



"MİLLETLE BÜTÜNLEŞMEZSENİZ BİRLİKTE YOL YÜRÜYEMEZSİNİZ"



AK Parti Kocaeli Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Yıldırım,"Referandum kampanyası yaparken kendilerini parçalarcasına 'Hayır' kampanyası yapanlar şimdi 2019 seçimlerinde hayal kuruyorlar. 'Kimi aday göstersek de acaba kazansak', 'Müşterek aday gösterirsek nasıl olur, tek aday gösterirsek nasıl olur?'... Ne yaparsanız yapın, istediğinizi aday gösterin, istediğinizi yapın, siz bunu çok yaptınız, millet dersinizi verdi, bir daha dersinizi de alırsınız. Çünkü yapmanız gereken milletle birleşmektir. Adalet yürüyüşünde bir yanınıza bölücüleri, bir yanınıza Fetocuları alarak milletle bütünleşemezsiniz, milletle birlikte yol yürüyemezsiniz. Bu millet bölücülere de Fetoculara da bugüne kadar geçit vermedi, bundan sonra da vermez." ifadelerini kullandı.



"BİR YANINIZA FETOCULARI ALARAK MİLLETLE BÜTÜNLEŞEMEZSİNİZ"



Başbakan Yıldırım,"Referandum kampanyası yaparken kendilerini parçalarcasına 'Hayır' kampanyası yapanlar şimdi 2019 seçimlerinde hayal kuruyorlar. 'Kimi aday göstersek de acaba kazansak', 'Müşterek aday gösterirsek nasıl olur, tek aday gösterirsek nasıl olur?'... Ne yaparsanız yapın, istediğinizi aday gösterin, istediğinizi yapın, siz bunu çok yaptınız, millet dersinizi verdi, bir daha dersinizi de alırsınız. Çünkü yapmanız gereken milletle birleşmektir. Adalet yürüyüşünde bir yanınıza bölücüleri, bir yanınıza Fetocuları alarak milletle bütünleşemezsiniz, milletle birlikte yol yürüyemezsiniz. Bu millet bölücülere de Fetoculara da bugüne kadar geçit vermedi, bundan sonra da vermez." diye konuştu.



"DEPREMLE YAŞAMAYI MUTLAKA ÖĞRENECEĞİZ"



Yıldırım, "Depremle yaşamayı mutlaka öğreneceğiz. Depremin doğuracağı sonuçları, can kayıplarını ortadan kaldırmak için daha çok çalışacağız, daha çok gayret edeceğiz ama her şeyden önemlisi farkındalık. Depremin farkındalığını öğrenmek ve buna göre hazır olmak... Yaşanacak bir felaket karşısında da ne yapacağımızı şaşkın bir vaziyette, panik bir vaziyette morallerimizin çöktüğü, dermanımızın kesildiği bir duruma düşmeyeceğiz. Bunun için deprem tatbikatları, okullarda eğitim ve sürekli kamuda gerekli organizasyonları aralıksız tekrarlayacağız, sürdüreceğiz." dedi.