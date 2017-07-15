"Bu millet oldukça size fırsat vermeyeceğiz"

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Aylar, Düzce'deki 15 Temmuz etkinliğinde "Bu ülkede gazi ve şehitler olduğu sürece, vatanına, milletine bağlı bu millet oldukça size fırsat vermeyeceğiz." dedi.

Düzce'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



Anıtpark Meydanı'ndaki etkinlikte, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara'da gazi olan Harun Şahin, Savaş Şanlı, Şinasi Kanat ve Satılmış Koçak, o gece yaşadıklarını vatandaşlarla paylaştı.



Havanın kararması ile birlikte alanı dolduran vatandaşlar, semazen gösterileri, 15 Temmuz sunumu ve film gösterimi ile o geceyi tekrar yaşadı.



Düzce Valisi Zülkif Dağlı, yaptığı konuşmada, darbe teşebbüsünün üzerinden bir yıl geçtiğini anımsattı.



Tekrar aynı meydanlarda milletle hep birlikte olduklarını ifade eden Dağlı, "Bu meydanlarda inşallah 15 Temmuz şehitlerimizi anacağız. Hem şehitlerimizi, hem demokrasimizi hem de bu günleri yaşamamızı sağlayan milli birlik ve beraberliğimizi anacağız. Olayın üzerinden bir yıl geçti, unutmadık, unutturmayacağız. Bu milletin, FETÖ'cülerin yaptığı hain darbe girişimini unutması mümkün değil." diye konuştu.



Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş de 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü bir daha yaşamamak için, geçmişten ders almak için anma töreni düzenlediklerini söyledi.



Hainlerin ülke üzerinde oynamak istediği oyunun 15 Temmuz'da bozulduğunu aktaran Keleş, şöyle konuştu:



"Allah bir daha bu millete böyle acı yaşatmasın. Artık öğrendik ki hepimiz çok uyanık olmak zorundayız. Dostlarımız olduğu gibi düşmanlarımız da var. Çalışmalarımızda buna göre tedbirli davranmalıyız. 15 Temmuz'da sokakları dolduran, demokrasi ve ülkesine sahip çıkan Düzcelilere teşekkür ediyorum. Demokrasi nöbetlerinde Düzce'den güçlü bir ses veren tüm kardeşlerim sağ olsun, var olsun."



Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı gazi Lokman Aylar, Türk tarihinin, gazi ve şehitlerin omuzlarında yükseldiğini belirtti.



Aylar, 15 Temmuz'un da çok önemli bir tarih olduğunu kaydederek, şunları dile getirdi:



"15 Temmuz, ölüm kusan tanklara ve silahlara karşı dik duran milletimizin ölümü öldürdüğü gündür. Allah'a kulluk edenlerin ne şerefli olduğunu gördüğümüz, kula kulluk edenlerin de ne kadar hain ve alçak olduğunu gördüğümüz gün yine 15 Temmuz'dur. Bizi öldürmeye, bizi bölmeye çalışanlara dün olduğu gibi bugün de hadlerini bildirmesini çok iyi biliriz. Bunun teminatı da biz şehit aileleri ve kahraman gazileriz."



Türkiye'nin karşısında olanların çok şey kaybettiğini anlatan Lokman Aylar, "Milletimize kurşun sıkanlar için yola çıkanlar, terör örgütünü yanına alarak, kucaklayarak, sözde adalet yürüyüşü adı altında ülkeye ihanet eden, PKK'yı savunanlara sesleniyoruz; Bu ülkede gazi ve şehitler olduğu sürece, vatanına, milletine bağlı bu millet oldukça size fırsat vermeyeceğiz. Siz bir yerlerde terör örgütlerini savunurken, vatan evlatları bu ülkeye canını siper etmiş, evlatlarını babasız bırakıyorlar. Sözde adalet diye yürüdünüz, keşke bir dakikanızı ayırıp bu millete, vatana şehit olanlara bir fatiha okusaydınız." dedi.