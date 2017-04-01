"Bu millet, geriye değil, ileriye bakıyor"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Eskinin rüyasını görenlere diyorum; Türkiye'de eski düzen muhaldir, onun rüyasına yatmayın, o rüyalar kabusa dönecek. Bu millet, geriye değil, ileriye bakıyor, ileriye gidecektir." dedi.

Bozdağ, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'yi ziyaretinin ardından Cacabey Meydanı'nda AK Parti Kırşehir İl Başkanlığının düzenlediği mitingde halka hitap etti.



Türk siyasetinin iki önemli partisi AK Parti ve MHP'nin milletin önünü açmak için anayasa değişikliği için çalışma yaptığını belirten Bozdağ, artık söz, karar ve yetkinin millette olduğunu vurguladı.



Bozdağ, 94 yılda 65 hükümet kurulduğuna ve hükümetlerin ortalama ömrünün 17 ay olduğuna dikkati çekerek, bunun ülkede refah, yatırım ve huzura engel olduğunu dile getirdi.



Türkiye'de artık lidere bağlı istikrar döneminin sona ermesi gerektiğini ifade eden Bozdağ, "Şimdi CHP de Batılılar da terör örgütleri de sahip çıkıyor bu sisteme. Neden biliyor musunuz? 'Erdoğanlı yıllar geçici yıllar' diyorlar. Onun için yol kazası görüyorlar. 'Bu kazanın emarelerini yoldan temizledikten sonra eski düzen yeniden gelir' diyorlar. Hesap bu. Ben Kırşehir’den diyorum. Eskinin rüyasını görenlere diyorum; Türkiye'de eski düzen muhaldir, onun rüyasına yatmayın, o rüyalar kabusa dönecek. Bu millet, geriye değil, ileriye bakıyor, ileriye gidecektir." ifadelerini kullandı.



"CUMHURİYETİ LAFZINA VE RUHUNA UYGUN TAM HAYATA GEÇİRİYORUZ"



Bakan Bozdağ, kuvvetleri tek elde toplayan değil, ayrı ayrı ellere veren bir sistemin getirildiğini belirterek, şöyle devam etti:



"Tek elde topluyor diyor, yalan. Milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar. Namus, şeref yemini yapıyorlar. Allah'tan korkun ya. Şu anda Kırşehirliler siz hükümet seçimi için sandıkta oy kullanıyor musunuz, kullanmıyor musunuz? Kime oy veriyorsunuz, biliyor musunuz? Bu anayasa sizi muhtar, milletvekili, cumhurbaşkanı seçtirmeye ehil görüyor, Türkiye’yi yönetecek hükümeti seçmeye ehil görmüyor. Biz hükümet seçimi yapmıyoruz. Milletvekili seçimi yapıyoruz. Hükümet, milletvekillerinin içinden çıkıyor. Biz diyoruz ki milletvekillerini doğrudan seçtiği gibi Türk halkı hükümeti de doğrudan sandıkta seçsin. Hani diyorlar ya 'cumhuriyeti, rejimi değiştiriyor' diye. 'Egemenlik millete ait, bunlar onunla oynuyor' diyorlar. Biz değiştirmiyoruz. Aksine, cumhuriyeti lafzı ve ruhuna uygun şekilde hayata geçiriyoruz. Cumhuriyet dediğimiz şey, devleti yönetenlerin veraset yoluyla değil, seçim yoluyla iş başına gelmesidir. Egemenliği, hem muhtarlığı hem belediye başkanını hem de yürütmeyi seçerken aziz Türk milletine veriyoruz. Cumhuriyeti lafzına ve ruhuna uygun tam hayata geçiriyoruz."



"HER ŞEYİ ORAYA GÖTÜRÜYORLAR"



Milletin oyuna sunulan sistemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da değiştirdiğini ileri süren Bozdağ, şunları kaydetti:



"Bu sistemin adı bile Kılıçdaroğlu’nu değiştirmeye yetti. Nasıl değişti biliyor musunuz? Anayasa Mahkemesine gitmek onlar için büyük ve şerefli bir vazife. Her şeyi oraya götürüyorlar. 'Bu anayasa değişikliğini de götüreceğiz' dediler. Hatırladınız mı. Ama son anda vazgeçtiler. Sizden korktukları için, sizin reyinize ihtiyaçları olduğu için vazgeçtiler. Çünkü, bu anayasa değişikliğini yüzde 26 CHP oyuyla engelleyebileceklerine inansalardı vallahi vazgeçmezlerdi. Ama, AK Parti, MHP ve diğer partilerin oyuna ihtiyaçları olduğunu görünce vazgeçti. Merhum Erbakan'ı anma toplantısına gitti, dua etti. 28 Şubat'ta Erbakan'a dünyayı dar eden kimdi? Sendin. Niye gittin? Saadet Partililerin oyuna ihtiyacın olduğu için. Onların desteğine ihtiyacı olmasaydı oraya da gitmezdi, hoca için dua da etmezdi. Milletin varlığı, korkusu el açıp duayı da öğretiyor insana. Haramı helali öğrettiğiniz gibi bunları da öğrettiniz. 'Anket yaptık' diyorlar. 'AK Partililer, MHP'liler, BBP'liler, Saadetliler seviyor Tayyip Bey'i, ilginç olarak bizim içimizde sevenler de var' diyorlar. 'Onun için Tayyip Bey'i incitecek bir üslup kullanmayın' diyorlar. 'Ola ki Tayyip Bey'i sevenlerden hayırcılar vardır, incitirsiniz gider evet verir' diyorlar. Onun için, 16 Nisan akşamına kadar saygı üslubunu kullanma orucu tutuyorlar. 16 Nisan'dan sonra eski hale yeniden avdet edecekler."



Mitinge, AK Parti Kırşehir milletvekilleri Salih Çetinkaya, Mikail Arslan, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Kendirli de katıldı.



