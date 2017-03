Bu millet demokrasiyi yeniden kazandı

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Bu millet, demokrasiyi yeniden kazandırdığı gibi birtakım değerleri de yeniden kazanmış oldu. Dayanışmayı o akşam öğrendik." dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Bu millet, demokrasiyi yeniden kazandırdığı gibi birtakım değerleri de yeniden kazanmış oldu. Dayanışmayı o akşam öğrendik. Birlik olmayı, beraber olmayı, birlik içinde olmayı, vatansever olmayı, ülkeye sahip çıkmayı, farklılıkları bir tarafa bırakarak birlik ruhunda hareket edebilmeyi o akşam bir kere daha çok acı şekilde gördük ama çok şükür bu millet 15 Temmuz'da sadece darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ'cü çete ve eşkiyalara karşı değil, onların arkasında sırtlarını sıvazlayanlara karşı da ne büyük bir millet olduğunu ortaya koymuş oldu." dedi.



Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından, Beyoğlu Belediyesinin desteğiyle, 110 haberci tarafından kaleme alınan "15 Temmuz KalkışMA" kitabının yazarlarına ve 15 Temmuz’da demokrasinin yanında yer alan medya kuruluşlarına teşekkür amacıyla Emek Sinemasında tören düzenlendi.



Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, törende yaptığı konuşmada, Türkiye Haber Kameramanları Derneğine ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'a teşekkür etti.



Türkiye Haber Kameramanları Derneğinin "15 Temmuz KalkışMA" kitabını hazırlayarak hain darbe gecesinin bundan sonraki nesillere aktarılması konusunda çok önemli bir çalışma yaptığını anlatan Kurtulmuş, emeği geçenleri kutladı.



Milletin 15 Temmuz'da tarihi bir şekilde, kahramanca direndiğini aktaran Kurtulmuş, "Bu milletin yeri geldiği zaman, icap ettiği zaman her türlü kahramanlığı ortaya koyabilecek bir olgunluğa sahip olduğunu 15 Temmuz gecesinde bir kere daha gördük." diye konuştu.



Gecenin en karanlık anında dahi "Zor bir gece geçiriyoruz ama sabah olduğu zaman inşallah Türkiye çok aydınlık bir sabaha uyanacak ve inşallah bu karanlığın hepsini geride bırakacağız" şeklindeki inancın herkes tarafından korunduğunu vurgulayan Kurtulmuş, o gece "milleti tam manasıyla uçurumun kenarından alıp kurtaran" 248 şehide herkesin can borcu olduğunu dile getirdi.



Milletin kahramanlığının sadece tarih kitaplarında kalan bir kahramanlık olmadığını kaydeden Kurtulmuş, "Bu millet, 15 Temmuz'da bu büyük kahramanlığı gösterdi. Allah milletimizin bütün fertlerinden razı olsun. Böyle bir milletin ferdi olduğumuz için hepimiz ne kadar şanslıyız, ne kadar çok Allah'a şükretsek azdır." ifadesini kullandı.



Numan Kurtulmuş, "medyanın şerefli mensuplarının da o gece çok önemli bir görevi yerine getirdiğini" dile getirerek, şunları söyledi:



"Herkes elinden geleni maksimum seviyede yapmaya gayret etti. Kimisi askerler tarafından basılan televizyonlarında yayın yapmaya devam etti, kimisi en zor şartlarda Cumhurbaşkanımızın televizyon ekranlarına bağlanmasına vesile oldu, kimisi haber ajansları üzerinden en son görüntüleri, en son resimleri bütün dünyaya ileterek Türkiye'nin ne kadar hain bir darbe ile karşı karşıya olduğunu anlatmaya çalıştı. Kimisi bombalanan yerlerin hemen yanında, 20 metre, 30 metre yanında ellerinde kamerayla, mikrofonla üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye gayret etti ve o akşam Türkiye'nin medyası, Türk medyası tarihi bir fonksiyon icra etti, büyük bir demokrasi nöbeti tuttu ve bütün dünya medyasına, bütün dünyadaki insanlara örnek olacak bir tavır sergiledi. Bundan dolayı siz değerli medya mensupları arkadaşlarımızla da iftihar ediyoruz, hepinizin eline sağlık, yüreğinize sağlık."



Türkiye Haber Kameramanları Derneğinin tarihi nitelikte bir eseri ortaya çıkardığını aktaran Kurtulmuş, benzer derleme çalışmalarının başka medya kuruluşları tarafından da yapılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, "Biz de hükümet olarak, ben de medyadan sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak medya kuruluşlarımızın bu konuda yapacakları her türlü adımda, atacakları her türlü adımda her türlü projelerinde yanınızda olduğumu ifade ediyorum, destekçiniz olduğumuzu ifade ediyorum." diye konuştu.



"DAYANIŞMAYI O AKŞAM ÖĞRENDİK"



15 Temmuz'da Türkiye'nin demokrasisini yeniden kazandığını, şehitlerin, gazilerin, olayın ilk anından itibaren en ufak bir korku emaresi göstermeksizin "Çıkın meydanlara, çıkın sokaklara, çıkın havaalanlarına" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve büyük bir cesaretle darbenin karşısında duran medya mensuplarının bir tarih yazdığını vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:



"Bu millet, demokrasiyi yeniden kazandırdığı gibi birtakım değerleri de yeniden kazanmış oldu. Dayanışmayı o akşam öğrendik. Birlik olmayı, beraber olmayı, birlik içinde olmayı, vatansever olmayı, ülkeye sahip çıkmayı, farklılıkları bir tarafa bırakarak birlik ruhunda hareket edebilmeyi o akşam bir kere daha çok acı şekilde gördük ama çok şükür bu millet 15 Temmuz'da sadece darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ'cü çete ve eşkiyalara karşı değil, onların arkasında sırtlarını sıvazlayanlara karşı da ne büyük bir millet olduğunu ortaya koymuş oldu. Ayrıca bu millet, daha önceki darbe teşebbüslerinde gösteremediği o kararlılığı, o fedakarlığı da ortaya koyarak bir yerde Türkiye'nin çok partili siyasi hayatından bu yana karşılaşmış olduğu 5 darbenin intikamını da almış oldu."



Kurtulmuş, geçmiş darbelerde milletin hiçbir şey yapamamanın acısını uzun yıllar yaşadığını dile getirerek, "15 Temmuz, bir yerde geçmiş dönemde sorulamayan hesapların topyekun sorulduğu bir gece oldu. Ellerinde bayraklarla ya da ellerinde hiçbir şey olmadan yumruklarını sıkarak o tankların üstüne doğru yürüyenler Türkiye'nin geçmiş bütün darbelerinin de hesabını soran bir vakar içinde yürüdüler. Öylesine zeki, öylesine güçlü bir şekilde mücadele ettiler ki tankların egzozlarına gömleklerini, tişörtlerini tıkayarak oradaki askerleri havasız bırakıp derdest edip dışarı çıkardılar. Öylesine güçlü bir şekilde yürüdüler ki, -o tabloyu hiç unutmuyorum-, yüksek bir binadan alçakların uçurduğu uçağa taş atabilecek kadar cesaretle hareket ettiler. Bu şimdiye kadar hesap sorulamamış darbelerin hepsinden hesap sorma gecesiydi." ifadesini kullandı.

"Çete mensuplarının grand tuvalet gösterilmesinden kamuoyu rahatsızlık duydu"



15 Temmuz'daki demokrasi, birlik olma, milli şuur, vatanseverlik gibi kavramların bundan sonraki nesillere aktarılmasının önemine işaret eden Kurtulmuş, şunları söyledi:



"Aynı şekilde bundan sonraki süreçlerde de demokrasimize sahip çıkacağız. Vatanımıza sahip çıkacağız. Ben o akşamın bütün kahramanlarını saygıyla, minnetle ve şükranla anıyorum. Böylesine önemli bir kitabı hazırlayan Türkiye Haber Kameramanları Derneğine yürekten teşekkür ediyorum. Böylesine güzel bir çabayı, tarihi güzel bir binada, eski haliyle onarılmış olan Emek Sinemasında bu programın hazırlanmasına ev sahiliği yapan Beyoğlu Belediyesine de teşekkür ediyorum. Biraz sonra zannediyorum plaketler vereceğiz. Keşke bu plaketleri darbe teşebbüsünde fiilen sahada bulunan 100 binlerce kardeşimizle verebilseydik. Böyle bir imkanımız yok ama hiç olmazsa bu plaketi alan arkadaşlarımızın hepsi sembolik olarak bu plaketi alıyorlar."



Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, bir daha böyle bir sınavla karşı karşıya kalmamayı Allah'tan dilediğini ifade ederek, şöyle konuştu:



"Böyle bir sınavla karşı karşıya kalırsak yeniden güçlü bir şekilde ayağa kalkabileceğimizi cümle aleme göstermiş olduk, 72 düvele göstermiş olduk. Şimdi medyanın üzerine düşen bir sorumluluk daha var. Onları da söyleyip sözlerimi tamamlayacağım. Mahkemeler başladı. Bu çetenin mensupları farklı mahkemelerde farklı dosyalar açılarak hesap verecekler. Çok şükür adliye mekanizması da güzel bir şekilde başladı. Böyle büyük bir davada hepsini bir sepetin içine koyup, sepeti taşınmaz hale getirmektense ayrı ayrı davalar açıldı, küçük davalar açıldı. Ümit ederiz ki bu davaların her biri en kısa süre içerisinde bitirilir. Şimdi medyanın Akıncılar Davası, Genelkurmay Davası, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bütün bu ayrı açılan davaların hepsini çok yakinen takip etmesi lazım. Burada kamuoyu duyarlılığının da dikkate alınmasını ifade etmek istiyorum.



Bu çete mensuplarının böyle grand tuvalet şekilde gösterilmelerinden kamuoyunun da rahatsızlık duyduğunu ifade etmek isterim. Öyle mi? Bundan sonrası yargının işi. Adil bir şekilde yargılanacaklar. Hak ettikleri en ağır cezayı alacaklar inşallah. Bunların her birinden hesap sorularak burunlarından bu millet bunu fitil fitil getirecek. Ondan sonra da inşallah bu memlekette hiç kimsenin, hiçbir çetenin bu memlekette darbe yapmayı aklından bile geçiremeyeceği şekilde sistemi demokratikleştirerek yolumuza devam edeceğiz. Söz de, karar da, yetki de sadece millette olacak. Bunu temin etmek için canla başla çalışıyoruz. Milletimizden aldığımız destekle yolumuza devam ediyoruz ve inşallah darbeci çetelerden de hesap soracağız. Onların arkasındaki güçleri de deşifre edeceğiz. "